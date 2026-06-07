Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Alerta en el Mar Argentino: crece la preocupación por la presencia de más de 600 barcos pesqueros extranjeros

La mayor parte de estas embarcaciones corresponde a flotas de origen chino, aunque también participan buques de bandera española y portuguesa. Qué medidas tomó el país para frenar la pesca ilegal.

Noticias Ambientales
Por Noticias Ambientales
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 14:40
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva de Argentina.
Pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Foto: Noticias Ambientales
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La actividad de los barcos pesqueros extranjeros que operan en las inmediaciones de la milla 201 continúa generando preocupación entre especialistas, organismos de conservación y actores vinculados a la economía marítima. Diversos informes advierten que la extracción de recursos en las cercanías de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina mantiene una tendencia creciente que podría afectar la biodiversidad del Atlántico Sur.

La mayor parte de estas embarcaciones corresponde a flotas de origen chino, aunque también participan buques de bandera española y portuguesa. El incremento de la actividad pesquera en la región coincide con advertencias sobre la presión que enfrentan especies de gran valor ecológico y comercial.

Además, la situación adquiere relevancia debido a que muchas de las especies capturadas desarrollan parte de su ciclo biológico dentro de aguas vinculadas a los ecosistemas marinos argentinos.

Presencia de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Foto: Archivo.

Un aumento sostenido de la extracción marina

Según relevamientos recientes, la actividad pesquera extranjera en el borde de la ZEE registró un fuerte crecimiento durante los últimos años. Los estudios indican que los niveles de captura superan ampliamente los desembarques realizados por la industria pesquera nacional.

Contenido Recomendado

EEUU podría patrullar la flota china en el Atlántico Sur:crece la tensión por la pesca ilegal

EEUU podría patrullar la flota china en el Atlántico Sur: crece la tensión por la pesca ilegal

Pesca extranjera en Malvinas:el negocio millonario que sostiene al Reino Unido en las islas y perjudica a la Argentina

Pesca extranjera en Malvinas: el negocio millonario que sostiene al Reino Unido en las islas y perjudica a la Argentina

Mientras los puertos argentinos procesan entre 750.000 y 900.000 toneladas de recursos pesqueros por año, las estimaciones señalan que las flotas internacionales podrían extraer entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales en las áreas cercanas al límite marítimo nacional.

Como consecuencia, especialistas advierten sobre el impacto que esta presión puede generar sobre especies migratorias que transitan entre la plataforma continental argentina y las aguas internacionales.

El calamar y la merluza entre las especies más vulnerables

Entre los recursos más buscados por las embarcaciones extranjeras se encuentran el calamar Illex, distintas variedades de merluza y otras especies transzonales que cumplen un rol fundamental dentro de la cadena alimentaria marina.

La preocupación no se limita únicamente a los volúmenes capturados. Los investigadores sostienen que numerosos ejemplares son extraídos antes de completar sus ciclos reproductivos, lo que dificulta la recuperación natural de las poblaciones.

Por otra parte, las condiciones ambientales cambiantes, combinadas con la sobrepesca, podrían acelerar procesos de disminución poblacional en especies especialmente sensibles, afectando el equilibrio ecológico del Atlántico Sur.

Pesca de merluza negra en Argentina. Foto: merluzanegraargentina.org.
Pesca de merluza negra en Argentina. Foto: merluzanegraargentina.org

¿Qué medidas tomó Argentina para frenar la pesca ilegal?

Durante los últimos años, Argentina fortaleció los mecanismos de vigilancia y control sobre su espacio marítimo. La Prefectura Naval Argentina incrementó los patrullajes y desarrolló operativos de monitoreo destinados a detectar ingresos irregulares a la Zona Económica Exclusiva.

Como resultado de estas acciones, varias embarcaciones extranjeras fueron identificadas realizando maniobras compatibles con actividades pesqueras dentro de áreas bajo jurisdicción nacional. En esos casos se aplicaron sanciones administrativas y procedimientos previstos por la normativa vigente.

Asimismo, recientemente se formalizó un acuerdo de cooperación con el Comando Sur de los Estados Unidos para ampliar las capacidades de vigilancia en el extremo austral durante los próximos años. La iniciativa busca reforzar la detección de actividades ilícitas vinculadas a la explotación de recursos marinos, aunque también generó debates sobre el alcance de la participación extranjera en tareas de control.

Un desafío ambiental para el futuro del mar argentino

La conservación de los ecosistemas marinos representa uno de los grandes desafíos ambientales de la actualidad. El Atlántico Sur alberga una enorme diversidad biológica que sostiene actividades económicas, regula procesos ecológicos y constituye un patrimonio natural estratégico para la región.

Por ello, especialistas coinciden en que la protección de especies migratorias requiere cooperación internacional, monitoreo científico constante y una gestión pesquera basada en criterios de sustentabilidad.

En este contexto, el fortalecimiento de los controles y la preservación de los recursos marinos aparecen como herramientas fundamentales para garantizar la salud de los ecosistemas y el futuro de las comunidades que dependen del mar argentino.

Pesca ilegalArgentina
Noticias Ambientales
Noticias Ambientales

Medio asociado

Nota Más leídas

  1. Ni bosques ni humedales:el ecosistema que ocupa la mitad de Argentina y resulta clave para combatir el cambio climático

    Ni bosques ni humedales: el ecosistema que ocupa la mitad de Argentina y resulta clave para combatir el cambio climático

  2. Adiós al aire acondicionado:crearon una “pintura” capaz de enfriar edificios bajo el sol y producir electricidad con la lluvia

    Adiós al aire acondicionado: crearon una “pintura” capaz de enfriar edificios bajo el sol y producir electricidad con la lluvia

  3. Cómo cuidar tu lengua de suegra:para qué sirve la mezcla de canela y café en el sustrato y cada cuánto aplicarla

    Cómo cuidar tu lengua de suegra: para qué sirve la mezcla de canela y café en el sustrato y cada cuánto aplicarla

  4. Increíble hito en la recuperación de las especies:nacieron cuatro cachorros de lince ibérico en libertad

    Increíble hito en la recuperación de las especies: nacieron cuatro cachorros de lince ibérico en libertad

  5. Un secreto enterrado desde hace siglos:cayó un árbol en el Amazonas y lo que apareció debajo desconcertó a los arqueólogos

    Un secreto enterrado desde hace siglos: cayó un árbol en el Amazonas y lo que apareció debajo desconcertó a los arqueólogos
Lo Ultimo
También podría interesarte
Espectáculos

Más de 70 cuadras de fila en el velatorio del Indio Solari:destacan que el último adiós se desarrolla “en calma y en paz”

Más de 70 cuadras de fila en el velatorio del Indio Solari: destacan que el último adiós se desarrolla “en calma y en paz”

El elogio del Indio Solari a las artistas en su última entrevista:“Las muchachas están haciendo cosas muy buenas”

La reacción de Lali Espósito tras la muerte del Indio Solari a horas de su recital en River

Qué es de la vida de Walter Sidotti, histórico baterista de Los Redondos:la actualidad de una de las piezas más relevantes del rock nacional

Tecnología

Olvidate del tender:China lanzó una secadora inteligente que se oculta en el techo y soporta 35 kg de ropa

Olvidate del tender: China lanzó una secadora inteligente que se oculta en el techo y soporta 35 kg de ropa

Construcción 3D en Argentina:una impresora levanta una casa de 120 m² en solo 48 horas

El mayor rediseño en años:cómo es la nueva actualización de Android que transforma a tu coche en un centro digital

China aplica un “DNI” obligatorio a robots humanoides:es más largo que el de los humanos y ya registraron más de 28.000 unidades

Turismo

Un paseo único entre animales y tradiciones rurales:la granja ideal para disfrutar de un día de campo en familia, cerca de CABA

Un paseo único entre animales y tradiciones rurales: la granja ideal para disfrutar de un día de campo en familia, cerca de CABA

Platos caseros y porciones gigantes:cuál es el bodegón de Caballito ideal para comer rico y barato

Paisajes únicos a más de 5.000 metros de altura:así es el tren con la ruta ferroviaria más alta y extrema del planeta

Entre acantilados y playas alucinantes:el pueblito patagónico donde el mar es turquesa y las ballenas se acercan a la costa