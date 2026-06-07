Alerta en el Mar Argentino: crece la preocupación por la presencia de más de 600 barcos pesqueros extranjeros

Pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Foto: Noticias Ambientales

La actividad de los barcos pesqueros extranjeros que operan en las inmediaciones de la milla 201 continúa generando preocupación entre especialistas, organismos de conservación y actores vinculados a la economía marítima. Diversos informes advierten que la extracción de recursos en las cercanías de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina mantiene una tendencia creciente que podría afectar la biodiversidad del Atlántico Sur.

La mayor parte de estas embarcaciones corresponde a flotas de origen chino, aunque también participan buques de bandera española y portuguesa. El incremento de la actividad pesquera en la región coincide con advertencias sobre la presión que enfrentan especies de gran valor ecológico y comercial.

Además, la situación adquiere relevancia debido a que muchas de las especies capturadas desarrollan parte de su ciclo biológico dentro de aguas vinculadas a los ecosistemas marinos argentinos.

Presencia de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva de Argentina. Foto: Archivo.

Un aumento sostenido de la extracción marina

Según relevamientos recientes, la actividad pesquera extranjera en el borde de la ZEE registró un fuerte crecimiento durante los últimos años. Los estudios indican que los niveles de captura superan ampliamente los desembarques realizados por la industria pesquera nacional.

Mientras los puertos argentinos procesan entre 750.000 y 900.000 toneladas de recursos pesqueros por año, las estimaciones señalan que las flotas internacionales podrían extraer entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales en las áreas cercanas al límite marítimo nacional.

Como consecuencia, especialistas advierten sobre el impacto que esta presión puede generar sobre especies migratorias que transitan entre la plataforma continental argentina y las aguas internacionales.

El calamar y la merluza entre las especies más vulnerables

Entre los recursos más buscados por las embarcaciones extranjeras se encuentran el calamar Illex, distintas variedades de merluza y otras especies transzonales que cumplen un rol fundamental dentro de la cadena alimentaria marina.

La preocupación no se limita únicamente a los volúmenes capturados. Los investigadores sostienen que numerosos ejemplares son extraídos antes de completar sus ciclos reproductivos, lo que dificulta la recuperación natural de las poblaciones.

Por otra parte, las condiciones ambientales cambiantes, combinadas con la sobrepesca, podrían acelerar procesos de disminución poblacional en especies especialmente sensibles, afectando el equilibrio ecológico del Atlántico Sur.

Pesca de merluza negra en Argentina. Foto: merluzanegraargentina.org

¿Qué medidas tomó Argentina para frenar la pesca ilegal?

Durante los últimos años, Argentina fortaleció los mecanismos de vigilancia y control sobre su espacio marítimo. La Prefectura Naval Argentina incrementó los patrullajes y desarrolló operativos de monitoreo destinados a detectar ingresos irregulares a la Zona Económica Exclusiva.

Como resultado de estas acciones, varias embarcaciones extranjeras fueron identificadas realizando maniobras compatibles con actividades pesqueras dentro de áreas bajo jurisdicción nacional. En esos casos se aplicaron sanciones administrativas y procedimientos previstos por la normativa vigente.

Asimismo, recientemente se formalizó un acuerdo de cooperación con el Comando Sur de los Estados Unidos para ampliar las capacidades de vigilancia en el extremo austral durante los próximos años. La iniciativa busca reforzar la detección de actividades ilícitas vinculadas a la explotación de recursos marinos, aunque también generó debates sobre el alcance de la participación extranjera en tareas de control.

Un desafío ambiental para el futuro del mar argentino

La conservación de los ecosistemas marinos representa uno de los grandes desafíos ambientales de la actualidad. El Atlántico Sur alberga una enorme diversidad biológica que sostiene actividades económicas, regula procesos ecológicos y constituye un patrimonio natural estratégico para la región.

Por ello, especialistas coinciden en que la protección de especies migratorias requiere cooperación internacional, monitoreo científico constante y una gestión pesquera basada en criterios de sustentabilidad.

En este contexto, el fortalecimiento de los controles y la preservación de los recursos marinos aparecen como herramientas fundamentales para garantizar la salud de los ecosistemas y el futuro de las comunidades que dependen del mar argentino.