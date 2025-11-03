Comportamiento canino: qué significa que tu perro te mire fijo a los ojos y pestañee

Una investigación sobre el comportamiento canino identificó las emociones y señales que una mascota expresa con sus gestos.

Comportamientos caninos.

Una reciente investigación sobre el comportamiento canino despertó gran interés entre los amantes de los perros. El estudio analiza una de las conductas más comunes —mirar fijamente a los ojos de sus dueños—, generando curiosidad sobre el significado real detrás de este gesto.

De acuerdo con los expertos, sostener la mirada fortalece el vínculo entre dueño y mascota, ya que libera oxitocina, la llamada “hormona del amor”, la misma que refuerza la conexión entre madre e hijo. También puede ser un signo de confianza, afecto o incluso una forma de pedir algo.

Un comportamiento canino muy común. Foto: Pixabay

Para interpretar correctamente la mirada de un perro, es fundamental prestar atención no solo a sus ojos, sino también al contexto y al resto de su lenguaje corporal. Los especialistas coinciden en que estos detalles pueden revelar mucho sobre lo que tu mascota intenta comunicar.

Por ejemplo, un perro relajado y con postura suelta suele expresar amor y confianza hacia su dueño. Si además mueve la cola suavemente, es una señal clara de alegría y ganas de jugar. En momentos como antes de comer o salir a pasear, esa mirada fija puede significar que está buscando tu aprobación o esperando una señal para actuar.

Por otro lado, una mirada insistente y ansiosa puede ser una forma de reclamar atención o pedir algo específico, como agua o tiempo de juego. Si se observa tensión o rigidez en su cuerpo, es probable que el animal esté experimentando incomodidad o malestar.

Comportamientos caninos. Foto: Unsplash.

Conocer estas claves no solo permite comprender mejor lo que un perro quiere transmitir, sino también detectar posibles problemas y fortalecer el vínculo día a día. En definitiva, la mirada de la mascota es una ventana directa a sus emociones.

Consejos útiles para cuidar a un perro durante su vejez

Los expertos en salud animal insisten en que, aunque sean mayores, los perros son unos amantes de los juegos y el ejercicio, así que deberás seguir estimulándolos todos los días. Para ello, deberás ajustar tu rutina sin dejar de lado las caminatas y los momentos de diversión.

Además, a medida que envejecen, valoran cada vez más la calma, así que debés cambiar su cucha por una cama suave, cálida y alejada de las fuertes corrientes de aire y los ruidos molestos.

Un comportamiento canino muy común. Foto: Freepik.

Las caricias y el amor lo ayudarán a sentirse acompañado y valorado durante su vejez, ya que pueden sentirse un poco deprimidos debido a que no comprenden por qué ya no pueden caminar como antes. Tu apoyo es importante para su bienestar mental y emocional.

Por último, deberás aumentar las visitas al veterinario, ya que a medida que avanzan en edad, comienzan a tener algunos problemas de salud y deben ser controlados y tratados a tiempo.