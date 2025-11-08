Nutrición de perros viejitos: 6 consejos para mantener una alimentación saludable en esta nueva etapa de su vida

Cuando un perro llega a su etapa senior, su alimentación debe adaptarse a este nuevo estilo de vida y a sus necesidades. Cuáles son los consejos para cuidar su bienestar.

A partir de los 7 años aproximadamente, los perros comienzan a hacerse viejitos y, aunque suelen mantenerse activos, juguetones y cariñosos, hay cambios físicos y psíquicos que atraviesan su ser. De hecho, cuando un perro se acerca a la tercera edad, su organismo y digestión cambian.

Además, en esta nueva etapa, los veterinarios remarcan que es necesario reforzar el sistema inmune con nuevos alimentos, aptos y pensados para ellos. Para obtener mejores resultados, es sabido que la idea es cambiarles la alimentación de forma gradual y equilibrada, sobre todo si se trata de un perro viejito.

En este sentido, hay alimentos balanceados específicos que se adaptan a las necesidades nutricionales cambiantes de un perro en esta nueva etapa y los ayuda a mantenerse fuertes, sanos y sobre todo, activos. Sin embargo, los veterinarios de Purina hicieron una serie de consejos que deben ser tomados en cuenta a la hora de cuidar la nutrición de nuestras mascotas.

Perros viejitos: 6 consejos útiles de veterinarios para alimentarlos correctamente

Ofrecele poca cantidad de comida a menudo: los perros senior pueden beneficiarse de raciones más pequeñas y frecuentes, en lugar de las típicas dos comidas al día, ya que su digestión se vuelve más lenta con la edad.

Dale comida húmeda para mantener la hidratación: la comida húmeda ayuda a incrementar la ingesta de agua, compensando la disminución natural de la sensación de sed que ocurre en perros mayores.

Almacena los alimentos secos correctamente: el alimento seco debe guardarse en un lugar limpio y seco, preferiblemente en un recipiente hermético, para conservar su sabor y frescura.

Aliméntalo en un lugar tranquilo: proporcioná un espacio sin interrupciones, donde tu perro pueda comer en paz. En el caso de tener más de un perro, dales de comer separados para evitar conflictos y estrés.

Considera un comedero elevado: un comedero a la altura adecuada facilita la alimentación de perros con problemas de movilidad o articulaciones, haciendo la ingesta más cómoda.

No sobrealimente: este punto es crucial. Debés seguir al pie de la letra las instrucciones que te da el veterinario en la visita anual, ya que en caso contrario podrías generar sobrepeso y complicaciones de salud.

Además de estos consejos, es crucial que los perros viejitos tengan acceso constante a agua fresca y limpia durante todo el día. También es importante revisar su estado corporal y consultar al veterinario si algún miembro de la familia llegase a notar cambios en el apetito, peso o comportamiento.