Chau pasto amarillo: los trucos infalibles para que tu jardín siempre luzca verde y radiante

So varias las causas que producen este insoportable problema. Afortunadamente, hay tips para evitarlo.

Chau pasto amarillo Foto: Freepik

La pesadilla de todo jardín son las manchas amarillas en el pasto. Pero tranquilo porque hay un truco casero que es más que efectivo para frenar la pérdida de pasto verde y recuperar los sectores de césped.

El sitio Ecologíaverde.com, especializados en ecología y medio ambiente, brindó tips para que el césped del jardín se puede recuperar y volver a verse bien verde.

¿Por qué el pasto se vuelve amarillo?

Si hay que buscar causas del pasto amarillo en el jardín, el sitio especializado en jardinería explica que se deben a:

Altas temperaturas: más allá de que el riego sea el adecuado, el exceso de temperatura, sobre todo el del mediodía, no tendrá contemplación con el pasto, sobre todo si se encuentra en una zona árida y muy calurosa. El sol intenso estresa el césped y este no siempre está preparado para recibir el calor extremo.

Falta de riego: esta causa, sumada a la del sol directo, es de las más comunes. Se recomienda no dejar zonas del jardín sin regar, sobre todo donde el desnivel no las favorece por la llegada del agua. La idea es evitar que el pasto se ponga amarillo, seco y quebradizo.

Exceso de riego: el pasto puede recibir más agua de lo debido y esto es contraproducente. Las raíces no pueden respirar normalmente y tienden a podrirse, secando el césped, apareciendo las temidas zonas amarillas. La aparición de hongos con la humedad, atentarán rápidamente con el pasto.

Falta de sol: es normal que las zonas del jardín que no reciben luz solar buena parte del día, hagan que el pasto se ponga amarillento.

Cómo tener un jardín de ensueño Foto: Freepik

El truco para que el jardín siempre esté verde

Para decirle adiós y recuperar el pasto amarillo, los mejores trucos caseros que toda persona puede emplear, son:

Si el pasto recibe muchos rayos solares durante la mayor parte del día, se recomienda regarlo bien , a primera hora de la mañana y por la tarde-noche.

Las zonas amarillas del jardín pueden estar acompañadas de tierra compacta, producto de tanto pisarla. Para que respire bien y vuelve a crecer en esa zona, revolver la tierra para airearla .

El césped que sufre con la formación de hongos, se puede apelar a un antifúngico. Es preferible que sea uno de elaboración casera al ser más ecológico, y evitar los de uso comercial.

El truco para que tu jardín quede radiante Foto: Freepik

El insecto milenario que cuida a las plantas y elimina a las plagas de tu jardín todo el año

La crisopa, perteneciente a la familia Chrysopidae, un insecto con un origen que se remonta al Triásico tardío, hace aproximadamente 200 millones de años.

Si bien el insecto adulto se reconoce por sus transparentes alas y su color verde, son sus larvas las verdaderas protagonistas, ya que se alimentan de ácaros, cochinillas, moscas y pulgones.

Crisopa, el insecto milenario que cuida a las plantas y elimina las plagas. Foto: Pixabay.

Por este motivo, especialistas de la Unión para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad (NABU), las consideran uno de los insectos benéficos más eficientes.

Su presencia ayuda a reducir infestaciones sin dañar las especies ni afectar a otros insectos útiles, algo clave para mantener un jardín equilibrado a largo plazo.