Lagartija Foto: COPILOT AI por CANAL 26

El Anolis laevis, una especie sudamericana registrada por última vez en el siglo XIX, fue hallada nuevamente en el noroeste del Perú, según informó informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) de Ecuador.

Esta especie de lagartija es poco común y representa un aspecto singular. Los especímenes macho tienen un pequeño apéndice rostral en el hocico con escamas grandes y lisas y una cola corta. Tuvo una anterior única aparición en 1876.

Lagartija Foto: EFE

Hito en Sudamérica: así se redescubrió a la lagartija Anolis laevis en Perú

El Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador certificó la existencia de la lagartija con características morfológicas únicas, con cresta dorsal y diferencias notables de color de piel entre machos y hembras. Parecería que sobrevivió en su hábitat natural sin que nadie lo supiera y reforzaron la importancia de realizar estudios científicos y de conservación en la región.

En la investigación, el instituto trabajó a la par con la Universidad Tecnológica de Ecuador (UTE), la Fundación Great Leaf, el Rainforest Partnership, el Instituto Peruano de Herpetología (IPH) y la University of New Mexico.

Anolis Laevis Foto: IPH Perú

El hallazgo fue realizado por Fernando Ayala-Varela, Pablo J. Venegas, Luis Alberto García-Ayachi y Steven Poe en los bosques montanos del departamento de San Martín, en el noreste de Perú.

Anolis laevis: ¿la especie se encuentra en peligro de extinción?

Los investigadores proponen que la especie sea considerada en peligro de extinción según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a su distribución restringida y a la pérdida continua de hábitat.

La especie fue hallada entre los 1700 y 1990 metros de altitud, en bosques montanos muy húmedos de la vertiente oriental de los Andes, que se encuentran cada vez más fragmentados por la deforestación y la expansión agrícola.

El anolis es uno de los géneros de vertebrados con mayor riqueza de especies, con más de 400 especies descritas y distribuidas por el Neotrópico, desde el sureste de Estados Unidos hasta el norte de Paraguay y por todo el Caribe.

Anolis Laevis Foto: IPH Perú

A pesar de décadas de esfuerzo taxonómico, la sistemática de los anolis sudamericanos permanece incompleta, con varias especies conocidas solo por sus descripciones originales y pocos o un solo ejemplar.

Anolis laevis es un ejemplo de este fenómeno. Esta especie se documentó por primera vez en el noreste de Perú “con un solo ejemplar y no se ha reportado en 150 años“, resaltó Inabio.