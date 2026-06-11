Habrá ribwich, pancho coreano y chinchupán: cuáles son los sabores más virales y llamativos del Festival del Sándwich de CABA

El Festival del Sándwich se realizará este fin de semana en el Hipódromo de Palermo. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

La gastronomía vuelve a ser la gran protagonista en la Ciudad de Buenos Aires. Los amantes del buen comer ya se preparan para la tercera edición del Festival del Sándwich, un evento imperdible que promete reunir las mejores creaciones locales e internacionales entre dos panes.

Con propuestas que van desde clásicos nacionales hasta las tendencias virales más disruptivas, CABA se consolidará una vez más como el epicentro del sabor rioplatense en un entorno ideal para disfrutar con amigos o en familia.

Sabores virales y mucho más: qué comer en el Festival porteño del Sándwich

La propuesta para esta edición estará organizada en tres grandes ejes temáticos que garantizan variedad para todos los paladares.

El Festival del Sándwich reunirá más de 150 variedades en una propuesta que combina sabores internacionales. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

En primer lugar, los “sándwiches del mundo” invitarán a un viaje sensorial con delicias tradicionales como el sando japonés, el bao chino, el chivito uruguayo, el croque-monsieur francés y el emblemático vada pav de la India.

Por otro lado, los “sándwiches de autor” exhibirán todo el talento de prestigiosos restaurantes y bares locales, quienes se destacan por reinterpretar recetas clásicas utilizando ingredientes innovadores.

Sin embargo, las estrellas indiscutidas del evento serán los denominados “sándwiches virales”, aquellas creaciones que se volvieron tendencia en las redes sociales gracias a sus formatos llamativos y combinaciones originales. Entre las opciones más esperadas por el público, se podrá degustar el novedoso ribwich, el crujiente pancho coreano y el aclamado chinchupán, un hit garantizado para los fanáticos de las achuras y la parrilla.

El Festival del Sándwich estará organizada en tres grandes ejes temáticos: del mundo, de autor y virales. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Para que no te pierdas de nada, te compartimos los locales participantes de la feria y sus respectivas especialidades gastronómicas:

Austin Smoke House : Pulled pork, ribwich y smoked beef sándwich.

Kopán : Corn dog y pancho coreano.

Sapore Squisito : Chipanchos (chinchupán).

Amaranta y De Boca en Boca : Sándwich de falafel, arepas y pepitos.

El Botija y Holy : Chivitos uruguayos, bagels y sabij.

Jordanas, Jotti y Koko : Choripanes, sándwiches prensados y baos.

La Casona de Belgrano y Ligre : Banh mi y foccaccinos.

Mautino, Pastron y Quechua : Bocatas, sándwich de pastrami y de chicharrón.

Robertinho, Sabros y Sancheto : Baurú, sándwich de picaña, crispy chicken y sándwichería de autor.

Sanguchero, Shami y Yellow: Sándwich de milanesa tucumano, hamburguesa de shawarma y smash burgers.

Más allá del sándwich: qué otras actividades se podrán disfrutar en el Hipódromo de Palermo

La experiencia culinaria en el Hipódromo de Palermo no se limita únicamente a la comida. Para acompañar de forma ideal cada bocado, el festival dispondrá de una excelente oferta de bebidas que incluye cervezas artesanales de las marcas Rabieta y Pampa, una sofisticada gintonería de la mano de Taproom y vinos selectos de Valle del Indio.

El sector dulce también tendrá un rol fundamental para coronar la jornada. Los visitantes podrán cerrar su recorrido disfrutando de los reconocidos helados de Cremolatti, la distinguida pastelería artesanal de Julieta Harari y el reconfortante café de especialidad de Gota.

Este gran encuentro cuenta con el valioso apoyo de BA Capital Gastronómica, el programa del Gobierno de la Ciudad que impulsa el posicionamiento de Buenos Aires como una de las capitales gastronómicas más importantes de América Latina. Cabe destacar que, en caso de lluvia, la organización ya prevé reprogramar todas las actividades para el fin de semana del 27 y 28 de junio de 2026.

El Festival del Sándwich promete convertirse nuevamente en uno de los grandes planes gastronómicos del mes. Foto: linda.buenosaires.gob.ar

Festival del Sándwich de Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo llegar al evento

Cuándo se realiza : el sábado 13 y domingo 14 de junio, en el horario de 12:00 a 20:00 horas.

Dónde es: en el predio del Hipódromo de Palermo (Avenida del Libertador y Dorrego). La entrada es libre y gratuita.