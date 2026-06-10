Ver para creer: la frontera más larga que tiene Francia no está en Europa, sino en Sudamérica

La curiosidad que esconde Francia. Foto: Unsplash.

Cuando se piensa en Francia, la imagen que suele venir a la mente es la de un país europeo rodeado por vecinos como España, Alemania, Italia o Bélgica. Sin embargo, existe un dato geográfico que sorprende incluso a quienes conocen bien el mapa mundial: la frontera terrestre más extensa de Francia no se encuentra en Europa, sino en Sudamérica.

¿Cómo es posible que Francia tenga su frontera terrestre más grande en Sudamérica?

La explicación está en Guayana Francesa, un territorio de ultramar ubicado en la costa noreste de América del Sur que forma parte integral de la República Francesa. Gracias a esta región, Francia comparte una frontera de aproximadamente 673 kilómetros con Brasil, una distancia mayor que cualquiera de las que mantiene con sus vecinos europeos.

La Guayana Francesa tiene una amplia frontera con Brasil. Foto: Unsplash.

Guayana Francesa limita al oeste con Surinam y al sur y este con Brasil. Aunque está situada a más de 7.000 kilómetros de París, no se trata de una colonia ni de un país independiente, sino de un departamento y región de ultramar francesa. Esto significa que sus habitantes son ciudadanos franceses y europeos, utilizan el euro como moneda oficial y participan en las elecciones nacionales de Francia.

La frontera franco-brasileña sigue en gran parte el curso del río Oyapock y atraviesa extensas áreas de selva amazónica. Se trata de una de las fronteras más particulares del planeta, ya que conecta directamente a un país europeo con el gigante sudamericano. De hecho, es la única frontera terrestre entre Francia y Brasil.

Durante décadas, la densa vegetación y las dificultades de acceso hicieron que el tránsito entre ambos lados fuera limitado. Sin embargo, la inauguración del Puente Binacional sobre el río Oyapock fortaleció la conexión entre la Guayana Francesa y el estado brasileño de Amapá, facilitando el intercambio comercial y turístico.

La extensa frontera que comparte la Guayana Francesa con Brasil. Foto: Google Earth.

El dato resulta aún más llamativo al compararlo con las fronteras europeas de Francia. Por ejemplo, la frontera con España tiene unos 623 kilómetros, mientras que la que comparte con Bélgica ronda los 620 kilómetros. De esta manera, los 673 kilómetros con Brasil convierten a este país en el vecino con la frontera terrestre más extensa de toda Francia.

Francia aún sigue siendo un gran imperio

La existencia de territorios franceses repartidos por distintos continentes genera curiosidades geográficas únicas. Gracias a ellos, Francia posee presencia en América, África, Oceanía y el océano Índico, además de Europa. Esta condición le permite contar con una de las zonas económicas exclusivas más grandes del mundo y una influencia global que va mucho más allá de su territorio europeo.

Francia posee territorios de ultramar en varios continentes. Foto: Unsplash.

Así, un simple vistazo al mapa revela una realidad poco conocida: la frontera más larga de Francia no está en los Pirineos ni en el corazón de Europa, sino en plena Amazonia sudamericana, donde comparte cientos de kilómetros de selva con Brasil.