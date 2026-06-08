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El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Que su música no pare nunca más”

Luego del velatorio del ícono del rock, al que habrían asistido más de un millón de personas, su familia compartió un comunicado agradeciéndole a sus fans.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 09:35
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Fanáticos despiden al Indio Solari tras su muerte.
Fanáticos despiden al Indio Solari tras su muerte. Foto: EFE
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Tras la finalización del velatorio del Indio Solari, donde habrían asistido más de un millón de personas, su familia sacó un comunicado a través de las redes sociales agradeciendo todo el cariño de los fans del músico.

“Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron”, comenzaron diciendo tras la avalancha de gente que tuvo lugar este domingo en el Polideportivo José María Gatica en Avellaneda.

“A seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito”
Comunicado de la familia del Indio Solari. Foto: redes sociales.

Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas y muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”, publicaron.

Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces”, citaron haciendo referencia a una de las frases más icónicas del Indio. “Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”, agregaron.

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“Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba”, agregaron. “Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más”, pidieron.

Fans del Indio Solari reunidos en la Plaza de Mayo para rendirle homenaje. Foto: REUTERS

Funeral histórico del Indio Solari: estimaron que al menos un millón de personas se hicieron presentes a pesar de la lluvia

Las puertas del Polideportivo municipal del Parque Villa Domínico, ubicado en Avellaneda, cerraron sus accesos pasadas las 4 de la madrugada de este lunes, concluyendo así una histórica jornada de despedida al Indio Solari.

A lo largo del domingo, las filas de fanáticos llegaron a registrar una extensión superior a las 80 cuadras. Pese a las demoras logísticas propias de una movilización que congregó a una verdadera multitud, la totalidad de presentes en las inmediaciones logró ingresar al recinto para despedirse ante el féretro del emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Velatorio del Indio Solari. Foto: NA

Hacia las primeras horas del día, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para confirmar la culminación del evento masivo, precisando que la determinación de dar por terminado el velatorio público en el predio de Avellaneda fue consensuada junto a los familiares directos del músico una vez que se desconcentraron los últimos contingentes de seguidores.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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