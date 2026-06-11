Abrieron la venta de pasajes de tren para viajar a Mar del Plata en vacaciones de invierno: precios y hasta cuándo se puede comprar

Con la proximidad de las vacaciones de invierno, miles de personas comienzan a organizar escapadas y viajes dentro del país. En ese contexto, Trenes Argentinos confirmó la apertura de la venta de pasajes de larga distancia para los servicios que unen la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata, uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos durante la temporada invernal.
La medida abarca los viajes programados para julio y hasta el 2 de agosto inclusive, período que coincide con el receso escolar en gran parte del país.
Cuánto salen los pasajes de tren a Mar del Plata en julio y agosto de 2026
Los precios de los pasajes varían según la fecha de viaje y la categoría elegida.
Hasta el 17 de julio
Lunes, viernes, sábados y domingos
- Primera: $32.000.
- Pullman: $38.400.
Martes, miércoles y jueves
- Primera: $25.000.
- Pullman: $30.000.
Durante las vacaciones de invierno (del 18 de julio al 2 de agosto)
Todos los días de la semana
- Primera: $32.000.
- Pullman: $38.400.
Las tarifas durante el receso invernal se unifican debido al aumento de la demanda turística que suele registrarse en las vacaciones de invierno.
Horarios de los trenes entre Buenos Aires y Mar del Plata
Trenes Argentinos informó que durante julio y las vacaciones de invierno operarán los siguientes servicios:
De lunes a viernes
- Salidas desde Constitución: 11:21 y 17:08.
- Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:09.
Servicio de refuerzo de fin de semana
- Sale los viernes desde Constitución a las 14:17.
- Regresa los domingos desde Mar del Plata a las 22:53.
Sábados
- Salidas desde Constitución: 11:33 y 14:32.
- Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:22.
Domingos y feriados
- Salidas desde Constitución: 11:06 y 15:03.
- Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 12:50.
Estos horarios estarán disponibles para quienes viajen durante julio y hasta el 2 de agosto, uno de los períodos de mayor demanda debido al receso invernal.
Cómo comprar los pasajes de larga distancia de Trenes Argentinos
Los pasajes pueden adquirirse tanto de manera presencial como a través de los canales digitales habilitados por la empresa.
- Quienes compren en boleterías deberán presentar el DNI original, ya sea en formato físico o digital, o bien un pasaporte vigente.
- En el caso de menores de edad, la operación podrá ser realizada por sus padres o tutores legales presentando la documentación correspondiente.
- Las compras online permiten adquirir hasta ocho pasajes en una misma transacción, una opción especialmente útil para grupos familiares o turísticos.
Viajar con mascotas en los trenes de larga distancia
Uno de los servicios que continúa vigente es la posibilidad de trasladar mascotas en determinadas formaciones.
Los pasajeros pueden viajar con perros o gatos mayores de tres meses en coches de primera especialmente habilitados para este fin. Cada tren admite un máximo de ocho mascotas.
Para hacerlo, los animales deben viajar dentro de un transportín cerrado con medidas máximas de 48 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y ocupar un asiento junto a la persona responsable.
Además, el traslado solo está permitido en servicios cuya duración no supere las ocho horas y el recorrido debe realizarse de manera completa entre las estaciones cabecera, sin descender en paradas intermedias.