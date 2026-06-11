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Abrieron la venta de pasajes de tren para viajar a Mar del Plata en vacaciones de invierno: precios y hasta cuándo se puede comprar

Quienes planeen una escapada a la Costa Atlántica durante el receso invernal ya pueden adquirir sus pasajes de manera online y través de boleterías. El servicio contará con varias frecuencias diarias y tarifas diferenciadas según la fecha del viaje.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar entre Buenos Aires y Mar del Plata durante julio y hasta el 2 de agosto, coincidiendo con las vacaciones de invierno. Foto: Trenes Argentinos.
Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar entre Buenos Aires y Mar del Plata durante julio y hasta el 2 de agosto, coincidiendo con las vacaciones de invierno. Foto: Trenes Argentinos.
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Con la proximidad de las vacaciones de invierno, miles de personas comienzan a organizar escapadas y viajes dentro del país. En ese contexto, Trenes Argentinos confirmó la apertura de la venta de pasajes de larga distancia para los servicios que unen la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata, uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos durante la temporada invernal.

La medida abarca los viajes programados para julio y hasta el 2 de agosto inclusive, período que coincide con el receso escolar en gran parte del país.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.
Los boletos tienen valores que van desde $25.000 en primera y $30.000 en pullman, aunque las tarifas aumentan durante el período de mayor demanda turística. Foto: NA.

Cuánto salen los pasajes de tren a Mar del Plata en julio y agosto de 2026

Los precios de los pasajes varían según la fecha de viaje y la categoría elegida.

Hasta el 17 de julio

Lunes, viernes, sábados y domingos

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  • Primera: $32.000.
  • Pullman: $38.400.

Martes, miércoles y jueves

  • Primera: $25.000.
  • Pullman: $30.000.

Durante las vacaciones de invierno (del 18 de julio al 2 de agosto)

Todos los días de la semana

  • Primera: $32.000.
  • Pullman: $38.400.

Las tarifas durante el receso invernal se unifican debido al aumento de la demanda turística que suele registrarse en las vacaciones de invierno.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.
El servicio contará con dos frecuencias diarias, además de un tren de refuerzo que funcionará los fines de semana entre Constitución y la Costa Atlántica. Foto: NA.

Horarios de los trenes entre Buenos Aires y Mar del Plata

Trenes Argentinos informó que durante julio y las vacaciones de invierno operarán los siguientes servicios:

De lunes a viernes

  • Salidas desde Constitución: 11:21 y 17:08.
  • Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:09.

Servicio de refuerzo de fin de semana

  • Sale los viernes desde Constitución a las 14:17.
  • Regresa los domingos desde Mar del Plata a las 22:53.

Sábados

  • Salidas desde Constitución: 11:33 y 14:32.
  • Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 13:22.

Domingos y feriados

  • Salidas desde Constitución: 11:06 y 15:03.
  • Salidas desde Mar del Plata: 1:11 y 12:50.

Estos horarios estarán disponibles para quienes viajen durante julio y hasta el 2 de agosto, uno de los períodos de mayor demanda debido al receso invernal.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.
Los pasajeros podrán adquirir hasta ocho pasajes en una misma compra online y deberán presentar documentación vigente para viajar. Foto: Trenes Argentinos.

Cómo comprar los pasajes de larga distancia de Trenes Argentinos

Los pasajes pueden adquirirse tanto de manera presencial como a través de los canales digitales habilitados por la empresa.

  • Quienes compren en boleterías deberán presentar el DNI original, ya sea en formato físico o digital, o bien un pasaporte vigente.
  • En el caso de menores de edad, la operación podrá ser realizada por sus padres o tutores legales presentando la documentación correspondiente.
  • Las compras online permiten adquirir hasta ocho pasajes en una misma transacción, una opción especialmente útil para grupos familiares o turísticos.

Viajar con mascotas en los trenes de larga distancia

Uno de los servicios que continúa vigente es la posibilidad de trasladar mascotas en determinadas formaciones.

Trenes Argentinos también recordó que es posible trasladar perros y gatos en determinadas formaciones, siempre que se respeten las condiciones establecidas para el transporte de mascotas. Foto: Foto generada con IA

Los pasajeros pueden viajar con perros o gatos mayores de tres meses en coches de primera especialmente habilitados para este fin. Cada tren admite un máximo de ocho mascotas.

Para hacerlo, los animales deben viajar dentro de un transportín cerrado con medidas máximas de 48 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y ocupar un asiento junto a la persona responsable.

Además, el traslado solo está permitido en servicios cuya duración no supere las ocho horas y el recorrido debe realizarse de manera completa entre las estaciones cabecera, sin descender en paradas intermedias.

TurismoTrenes ArgentinosMar del Plata
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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