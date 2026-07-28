El regreso de las tortugas gigantes a las islas Galápagos: el histórico proyecto que busca recuperar un ecosistema perdido

La liberación de 158 tortugas gigantes en la isla Floreana marca un paso histórico para recuperar el equilibrio ecológico de las islas Galápagos. Foto: Unsplash.

La recuperación de una especie que había desaparecido hace más de 150 años marca un nuevo capítulo para la conservación de la biodiversidad en las islas Galápagos. Un total de 158 tortugas gigantes fueron liberadas en la isla Floreana, en Ecuador, como parte de un ambicioso proyecto que busca restaurar un ecosistema que perdió a uno de sus principales protagonistas durante el siglo XIX.

La reintroducción representa un hito para la conservación ambiental, ya que estas tortugas desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio ecológico de la isla, considerada una de las más importantes del archipiélago por su riqueza biológica.

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Las Islas Galápagos quedan en el Océano Pacífico, a unos 970 a 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador, país de América del Sur al que pertenecen. Foto: Archivo NA.

El regreso de las tortugas gigantes a la isla Floreana

La tortuga gigante original de Floreana (Chelonoidis niger) desapareció de la isla hace más de un siglo debido a la intensa caza realizada por piratas y balleneros, además del deterioro de su hábitat provocado por la introducción de especies invasoras.

Sin embargo, años después, investigadores encontraron en otra isla de Galápagos ejemplares híbridos que conservaban hasta un 80% de la carga genética de la población original. Ese descubrimiento abrió la puerta a un programa de reproducción destinado a recuperar el linaje perdido.

Gracias a ese trabajo, los primeros 158 ejemplares jóvenes ya fueron liberados en Floreana. El objetivo de los especialistas es que, en los próximos años, la población alcance las 700 tortugas, una cifra considerada suficiente para que vuelvan a cumplir su función ecológica.

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Los científicos buscan reintroducir hasta 700 tortugas gigantes para recuperar una especie clave y restaurar la biodiversidad de la isla Floreana. Foto: Unsplash.

Un proyecto que demandó más de una década

Antes de que las tortugas pudieran regresar, fue necesario desarrollar uno de los programas de restauración ambiental más complejos realizados en Galápagos.

Durante más de diez años, equipos de conservación trabajaron para erradicar especies invasoras como cabras, ratas y gatos salvajes, animales que alteraban gravemente el ecosistema al destruir la vegetación nativa y depredar los huevos de reptiles y aves.

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La eliminación de estas amenazas permitió crear nuevamente las condiciones necesarias para que las tortugas pudieran sobrevivir y reproducirse en libertad.

La reaparición de las tortugas gigantes llega después de más de una década de trabajos para erradicar especies invasoras y proteger el ecosistema de Galápagos. Foto: Unsplash.

Por qué las tortugas gigantes son esenciales para el ecosistema

Las tortugas gigantes son consideradas verdaderas “ingenieras del ecosistema” por el impacto que generan sobre el paisaje y la biodiversidad.

Al desplazarse por grandes extensiones en busca de alimento, consumen frutos y plantas nativas y luego dispersan sus semillas a través de las heces, favoreciendo la regeneración natural de los bosques y la expansión de numerosas especies vegetales.

Consideradas "ingenieras del ecosistema", las tortugas gigantes desempeñan un papel fundamental en la dispersión de semillas y la regeneración de los bosques nativos de Galápagos. Foto: Unsplash.

Además, su gran tamaño les permite abrir senderos entre la vegetación densa, reducir la presencia de plantas invasoras y crear espacios por donde ingresa la luz solar. Ese proceso facilita la germinación de árboles endémicos y contribuye a recuperar el hábitat de aves, insectos y otros animales que dependen de la flora nativa.

Con el regreso de estas tortugas, los científicos esperan que la isla Floreana recupere procesos ecológicos que permanecieron interrumpidos durante más de un siglo, fortaleciendo la biodiversidad de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.