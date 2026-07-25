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Los mejores memes de la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre en “La Velada del Año”

El periodista deportivo se enfrentó al español de 38 años conocido por su participación en “El Chiringuito”.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Memes a Gastón Edul
Memes a Gastón Edul
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Gastón Edul hizo su debut en la sexta edición de “La Velada del Año”, una competencia de boxeo que organiza el streamer español Ibai Llanos. Se enfrentó al periodista Edu Aguirre de “El Chiringuito” este sábado en una pelea épica que duró poco más de una hora. El argentino perdió y la comunidad de X no se privó de compartir memes e imágenes sobre el enfrentamiento.

Algunos usuarios criticaron severamente la performance de Edul, aunque otros sostuvieron que la pelea merece una revancha.

Memes de la pelea de Gastón Edul y Edu Aguirre en “La Velada del año”

Gastón Edul memes
Qué dijeron lo usuarios sobre Gastón Edul. Foto: X
Memes de Gastón EDUL
Usuarios discutieron en X sobre la pelea de Edul y Aguirre. Foto: X
Memes a Gastón Edul
Muchos usuarios no quedaron conformes con a pelea en La Velada.
Memes a Gastón Edul
Algunos otros criticaron duramente la performance de Gastón Edul durante el enfrentamiento.
Memes a Gastón Edul
Memes a Gastón Edul
Memes a Gastón Edul
También hicieron referencia a Cristiano Ronaldo, ya que Aguirre es el mejor amigo de Aguirre. Foto: X
Memes de Gastón EDUL
La referencia al partido de Argentina contra España en la final del Mundial. Foto: X

El agradecimiento de Gastón Edul tras perder la pelea en “La Velada del Año”

El periodista compartió una imagen con la bandera argentina y agradeció a sus seguidores por acompañarlo en todo este tiempo.

“Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso por 5 meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy. Las Malvinas son Argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos”, expresó.

El ingreso de Gastón Edul al estadio

La pelea se llevó a cabo en el estadio La Cartuja de Sevilla y mucho se habló sobre el ingreso de Gastón Edul a la cancha de boxeo. El periodista deportivo ingresó con otros streamers como Davoo Xeneixe, vestido con una camiseta de “Las Malvinas son Argentinas”, que tenía el mismo diseño que la pancarta que los jugadores de la Selección Argentina mostraron en el partido del Mundial contra Inglaterra.

StreamingIbai LlanosBoxeo
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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