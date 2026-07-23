Cómo fue la carrera musical de Pato Strunz, el histórico baterista de Hermética que murió a los 59 años

Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética. Foto: redes sociales.

Claudio “Pato” Strunz fue un reconocido baterista argentino, ampliamente identificado como uno de los referentes del heavy metal nacional por su paso por las emblemáticas bandas Hermética y Malón. Falleció a los 59 años por causas que, hasta el momento, no fueron dadas a conocer. A lo largo de su carrera se destacó por su técnica, potencia y velocidad en la batería, cualidades que lo convirtieron en uno de los músicos más respetados dentro de la escena del metal argentino. Su trayectoria profesional comenzó a los 22 años y, desde entonces, dejó una huella en algunas de las formaciones más importantes del género.

Nacido en la localidad bonaerense de La Tablada, Strunz desarrolló una extensa carrera musical que abarcó varias décadas. Participó en cinco bandas diferentes y publicó un total de 19 álbumes de estudio y en vivo, consolidándose como una figura clave del rock pesado argentino. Además de su trabajo con Hermética y Malón, colaboró con otros proyectos y realizó participaciones especiales, entre ellas el bonus track del disco Tierra Violada de la banda Jeriko, integrada por excompañeros de Heinkel, uno de sus primeros grupos. Su legado permanece vigente como parte fundamental de la historia del heavy metal en Argentina.

Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética. Foto: redes sociales.

¿Cómo fue la carrera de Pato Strunz?

Pato Strunz comenzó su carrera en el grupo musical Heinkel junto a su amigo y guitarrista Nicolas Takara; ambos participaron del programa de televisión Neo Sonido por ATC.

Años después fue incluido en la banda Hermética que ensayaba en una propiedad de Strunz al momento de expulsión de Tony Scotto; el momento ideal para unirse al grupo como su reemplazo algunas semanas antes de la grabación del disco “Ácido Argentino”. Formó parte de esta banda hasta su disolución en 1994.

Años más tarde permaneció con sus restantes integrantes: Claudio O’Connor y Antonio Romano, y con la incorporación de Karlos Cuadrado formaron Malón en 1995. Alcanzaron el éxito luego de publicar dos álbumes de estudio; “Espíritu combativo” y “Justicia o resistencia”, en 1995 y 1996 respectivamente. Luego de separarse en 1998, la reunión sucedió en 2011 para realizar conciertos en toda Latinoamérica.

Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética. Foto: redes sociales.

En 1998, Pato fundó Simbiosis, una banda de estilo nu metal argentino que se terminó disolviendo en el 2022.

En 2002 fue convocado para participar en el recital de La Renga realizado en el Estadio River Plate, ante más de 75.000 espectadores, aunque desempeñándose únicamente como técnico de batería. Posteriormente integró la banda Candente, con la que publicó un EP en 2009.

Tras desvincularse de Malón en 2021, continuó en actividad con distintos proyectos, entre ellos Íthaca. A fines de 2022 formó ese trío junto al guitarrista Guillermo “Chino” Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente. En esa etapa asumió un rol más activo en la composición de las letras y, en 2024, lanzó el álbum El peso que no pesa, reafirmando su vigencia artística hasta sus últimos años.

¿Cuál es la historia de Hermética, una de las primeras bandas de Pato Strunz?

Hermética fue una de las bandas más influyentes del heavy metal argentino y una de las primeras en las que participó el baterista Claudio “Pato” Strunz. En 1992, el grupo consolidó su crecimiento con una intensa actividad en vivo, destacándose como telonero de Motörhead y Black Sabbath, con Ronnie James Dio como vocalista, en el Estadio Obras Sanitarias.

En 1993 grabó su primer álbum en directo En Vivo 1993 Argentina, durante un recital en Stadium. Ese mismo año, un trágico accidente marcó a la banda cuando un joven de 16 años falleció por una descarga eléctrica en un show en Morón. Aunque Hermética no fue considerada responsable del hecho, Ricardo Iorio afrontó los gastos del sepelio y organizó un recital benéfico para la familia.

Claudio “Pato” Strunz, baterista de Hermética. Foto: redes sociales.

El punto más alto de su carrera llegó en 1994 con el lanzamiento de Víctimas del vaciamiento, disco que obtuvo la certificación de oro e incluyó clásicos como Soy de la esquina, Olvídalo y volverá por más y Del colimba. Ese año también participó en la primera edición argentina del festival Monsters of Rock, compartiendo escenario con Slayer, Black Sabbath y Kiss, y ofreció un recital en Obras Sanitarias donde recibió el disco de oro y registró material para futuros álbumes en vivo.

Pese al éxito artístico y comercial, Hermética se separó a fines de 1994 debido a conflictos personales y económicos entre sus integrantes. Tras la disolución, Ricardo Iorio fundó Almafuerte, mientras que Claudio O’Connor, Antonio Romano y Claudio “Pato” Strunz dieron origen a Malón, dos bandas que continuaron el legado del heavy metal argentino desde caminos diferentes. A pesar de su breve trayectoria, Hermética es considerada una de las agrupaciones más importantes e influyentes de la historia del género en Argentina.

El mensaje de Malón, la banda que fundó “Pato” Strunz

El fallecimiento del músico generó gran conmoción entre sus colegas, que rápidamente comenzaron a compartir sentidos mensajes de despedida y a recordar su legado dentro del heavy metal argentino.

“Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen Viaje”, publicaron en las redes oficiales de Malón, banda que fundó Pato.