Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2027: cuándo es y cómo comprar las entradas

La edición 2026 del festival tiene a más de 100 artistas en la grilla. Foto: Indie Hoy

Cosquín Rock es uno de los festivales más populares de la Argentina que cuenta con un sinfín de bandas y artistas musicales nacionales y ya tuvo su edición 2026 con más de 90 mil personas presentes. De cara a 2027, la organización del evento confirmó las fechas en las que se llevará a cabo.

Cuándo será el Cosquín Rock 2027

El icónico festival volverá a copar las Sierras de Córdoba el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027 manteniendo su histórica sede en el Aeródromo Santa María de Punilla. Con más de 26 años de trayectoria, la propuesta multisensorial promete ratificar el impacto de su última entrega, donde más de 100 artistas distribuidos en diferentes escenarios hicieron vibrar al público en un entorno natural único.

Cómo y dónde comprar las entradas para el Cosquín Rock 2027

La venta de las entradas comenzará el próximo jueves 29 de julio de manera exclusiva a través del sitio web oficial del evento (www.cosquinrock.net). El esquema se dividirá en tres instancias progresivas: