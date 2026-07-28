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Paro de colectivos de la UTA: qué zonas se verán afectadas y cuándo empieza la medida

Tras no alcanzar un acuerdo con las empresas, la UTA anunció un paro de colectivos por tiempo indeterminado. Se extenderá hasta que se cumplan los compromisos salariales.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Paro de colectivos.
Paro de colectivos. Foto: NA
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El transporte público de pasajeros en el interior del país volverá a verse afectado a partir de esta semana, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó la realización de un paro de colectivos por tiempo indeterminado. La medida fue adoptada ante la falta de pago de las actualizaciones salariales previstas para los choferes.

La huelga quedó oficializada tras la presentación de la documentación correspondiente ante las autoridades laborales. De esta manera, el gremio avanzará con un cese total de actividades al no alcanzar un entendimiento con las empresas del sector durante las negociaciones.

Cuándo empieza el paro de colectivos de la UTA y qué zonas afecta

La medida de fuerza comenzará este miércoles 29 de julio a partir de la medianoche y, por el momento, se mantendrá por tiempo indeterminado.

El paro de colectivos afectará a los servicios urbanos de las provincias de La Rioja y Catamarca.

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Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) indicaron que la protesta continuará hasta que las empresas del sector cumplan con los compromisos salariales reclamados por los trabajadores.

Paro de colectivos UTA
Paro de colectivos de la UTA Foto: UTA

¿Por qué la UTA convocó al paro de colectivos?

El conflicto surgió por un reclamo de los trabajadores ante la falta de pago de las escalas salariales acordadas entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y el sindicato.

Según explicó la seccional regional de la UTA, las empresas de transporte de ambas provincias no habrían reconocido los incrementos salariales establecidos desde enero, motivo por el cual decidieron avanzar con la medida de fuerza.

La notificación del paro ya fue presentada ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral correspondiente.

¿Hasta cuándo durará la medida de fuerza de la UTA?

Por el momento, el paro fue anunciado sin fecha de finalización. El gremio indicó que la suspensión del servicio continuará hasta que las empresas garanticen el cumplimiento de las escalas salariales reclamadas por los trabajadores.

En las próximas horas, los Ministerios de Trabajo de Catamarca y La Rioja podrían intervenir en el conflicto y analizar la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, una herramienta que permitiría suspender temporalmente la huelga mientras continúan las negociaciones.

Paro de colectivos; paro de transporte. Foto: NA (Mariano Sánchez)
El paro fue anunciado sin fecha de finalización.

¿Habrá paro de colectivos en Buenos Aires?

Los usuarios del AMBA no se verán afectados por esta medida. Los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense funcionarán con normalidad, luego de que la conducción nacional de la UTA y las cámaras empresarias alcanzaran un acuerdo salarial trimestral que permitió evitar nuevos conflictos en la región.

De esta manera, el paro anunciado para el miércoles impactará únicamente en los pasajeros de Catamarca y La Rioja, mientras que en Buenos Aires el transporte público mantendrá su funcionamiento habitual.

Paro de colectivosTransporte públicoUnión Tranviarios Automotor (UTA)
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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