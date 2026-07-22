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Cómo descargar “Malvinas Sans”, la tipografía inspirada en la bandera de la Selección que emocionó a todos en el Mundial

El proyecto busca transformar uno de los símbolos más recordados de la Copa del Mundo en una pieza de diseño con identidad nacional.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026.
Bandera de Las Malvinas son argentinas en el Mundial 2026. Foto: EFE
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La Selección Argentina presentó una bandera luego de haberle ganado a Inglaterra durante el Mundial 2026 en la que reclamaba la soberanía de las Islas Malvinas y, este pequeño gran acto, tuvo repercusiones tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, este emblema dio un nuevo paso y los hinchas quieren usar su tipografía en todos lados.

Por este motivo, el artista @juanma_artwork presentó una tipografía inspirada en esa bandera icónica, con el objetivo de transformar un elemento representativo de la Copa del Mundo en una herramienta de diseño que preserve su identidad y su valor cultural.

La iniciativa rápidamente comenzó a viralizarse entre diseñadores, creativos y fanáticos del fútbol, que celebraron la propuesta como una manera diferente de mantener vivo el recuerdo de uno de los grandes protagonistas del Mundial.

tipografia de la bandera de las Malvinas Foto: Captura

El proyecto que fue desarrollado por el diseñador gráfico, que tomó como punto de partida la estética de la bandera que acompañó a la Selección Argentina durante ese partido inolvidable contra los ingleses.

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Las letras estaban pintadas a mano en una tela de sábana de hotel y generó el llanto y emoción de los argentinos, además de ser una imagen que recorrió todas las tapas de los principales diarios del planeta.

Según explicaron sus creadores, el objetivo fue convertir un símbolo popular en una pieza gráfica que pueda ser utilizada en distintos proyectos vinculados con la cultura, el deporte y la identidad argentina.

La bandera de "Las Malvinas son argentinas", tras la victoria contra Inglaterra. Foto: Web.

Cómo descargar la tipografía de Malvinas Sans

Los responsables del proyecto anunciaron que la tipografía estará disponible para quienes quieran utilizarla en piezas gráficas, proyectos culturales o diseños vinculados con la identidad argentina.

De esta manera, un elemento que nació en las tribunas durante el Mundial 2026 trasciende el ámbito deportivo para convertirse en una herramienta creativa que permite mantener vivo el espíritu de una bandera que ya forma parte de la memoria colectiva de los hinchas.

Los jugadores festejando con la bandera que salió de la tribuna. Foto: Web.

Locura por la Scaloneta: ya venden remeras con la bandera de Malvinas que levantó la Selección ante Inglaterra

El ingenio popular no se iba a perder esta oportunidad: diferentes marcas de indumentaria nacional sacaron a la venta remeras blancas con la leyenda en el pecho que resonó en todo el mundo.

La respuesta de los hinchas no tardó en llegar: miles de usuarios de redes sociales colmaron de mensajes para pedir precios y consultar por disponibilidad de talles y entregas.

La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que mostraron los jugadores de la Selección nacional tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026 tuvo una historia tanimprovisada como simbólicay, según una versión viral en redes sociales, fue pintada sobre una sábana de hotel y terminó en manos del plantel después de ser arrojada desde la tribuna.

Selección ArgentinaTecnologíaIslas Malvinas
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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