Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires: qué días se presenta la cantante española en medio de la polémica

Rosalía regresará a Buenos Aires con cuatro shows en Villa Crespo como parte de la gira internacional de presentación de su álbum Lux. Foto: Spotify.

Rosalía vuelve a Buenos Aires con una serie de conciertos que ya generan enorme expectativa entre sus fanáticos. La artista catalana tendrá cuatro presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires como parte de la gira internacional de su cuarto álbum de estudio, Lux.

Los shows se realizarán en el Arena de Villa Crespo y marcarán el regreso de una de las figuras más importantes del pop contemporáneo a los escenarios argentinos. Sin embargo, en los días previos a su llegada, la cantante quedó envuelta en una polémica que provocó fuertes reacciones en redes sociales.

Los recitales de Rosalía siguen confirmados pese a la polémica que generó un posteo en redes sociales tras la final del Mundial 2026. Foto: Instagram @rosalia.vt

¿Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires?

Las cuatro fechas de Rosalía en Argentina están previstas para el mes de agosto y se mantienen confirmadas por la productora a cargo del evento. El cronograma de recitales es:

Sábado 1 de agosto .

Domingo 2 de agosto.

Martes 4 de agosto .

Jueves 6 de agosto.

Los conciertos tendrán lugar en Villa Crespo, donde la cantante española presentará en vivo las canciones de Lux, como La Perla, Reliquia y Magnolias. Las entradas están completamente agotadas.

La cantante española se presentará en agosto con un espectáculo que combinará las canciones de su nuevo disco y una renovada puesta en escena. Foto: Movistar Arena.

La polémica de Rosalía tras la final del Mundial 2026

La llegada de Rosalía al país quedó marcada por una controversia que surgió luego del final del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos. El conflicto comenzó cuando la cantante compartió en sus redes sociales un video publicado originalmente por Mia Khalifa. La secuencia celebraba el título de España con la canción La Perla y estaba acompañada por una frase que generó rechazo entre parte del público argentino: “Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”.

La expresión fue interpretada por muchos usuarios como una referencia directa contra la Selección Argentina, que había sido protagonista de la competencia mundialista.

Rosalía borró el polémico video celebrando la victoria de España contra Argentina. Foto: Captura

Los fans argentinos quisieron devolver sus entradas

Tras la publicación, las críticas hacia Rosalía aumentaron rápidamente en redes sociales. Algunos seguidores argentinos expresaron su enojo y anunciaron que intentarían vender o solicitar la devolución de sus entradas para los recitales previstos en Buenos Aires.

Las críticas contra Rosalía. Foto: X.

El debate dividió a los fanáticos entre quienes decidieron mantener su asistencia para disfrutar del espectáculo y quienes consideraron que el gesto de la artista española afectó su vínculo con el público local.

Más allá de la polémica, la cantante se disculpó con los fanáticos argentinos. Por el momento, los shows de Rosalía en Buenos Aires continúan en pie y forman parte de una gira internacional que acompaña el lanzamiento de Lux.

El pedido de disculpas de Rosalía. Foto: Instagram.

La artista, reconocida por fusionar flamenco, pop y sonidos urbanos, prepara un espectáculo que promete combinar una fuerte puesta visual con las canciones de su nueva etapa musical.