Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Safari de Invierno 2026: cómo participar de la iniciativa gratuita para registrar la biodiversidad argentina

Del 31 de julio al 3 de agosto, personas de todo el país podrán sumarse a una nueva edición del Safari de Invierno 2026, una propuesta de ciencia ciudadana impulsada por Fundación Vida Silvestre Argentina y ArgentiNat para observar, fotografiar y registrar especies silvestres.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Safari de Invierno 2026 invita a personas de todo el país a observar, fotografiar y registrar la biodiversidad argentina entre el 31 de julio y el 3 de agosto.
El Safari de Invierno 2026 invita a personas de todo el país a observar, fotografiar y registrar la biodiversidad argentina entre el 31 de julio y el 3 de agosto. Foto: Pexels.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Del 31 de julio al 3 de agosto se llevará a cabo una nueva edición del Safari de Invierno 2026, una iniciativa de ciencia ciudadana organizada por la Fundación Vida Silvestre Argentina junto con ArgentiNat que invita a personas de todo el país a salir a explorar la naturaleza y registrar la biodiversidad que las rodea.

La propuesta está abierta a cualquier persona, sin necesidad de contar con experiencia previa en observación de flora o fauna. El objetivo es fotografiar o grabar sonidos de plantas, animales, hongos y otros organismos silvestres para luego compartir esos registros a través de la plataforma ArgentiNat.

Publicidad

El Safari de Invierno 2026 invita a personas de todo el país a observar, fotografiar y registrar la biodiversidad argentina entre el 31 de julio y el 3 de agosto. Foto: Facebook / Fundación Vida Silvestre Argentina.

Este año, además, la iniciativa celebra cinco años desde el inicio del ciclo de Safaris, una experiencia que comenzó en 2022 y que busca fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad argentina mediante el aporte colaborativo de miles de ciudadanos.

¿Qué es el Safari de Invierno 2026?

El Safari de Invierno forma parte de una serie de eventos de ciencia ciudadana que promueven la observación de la naturaleza en distintas estaciones del año.

Contenido Recomendado

El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000:plan ideal para las vacaciones de invierno

El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000: plan ideal para las vacaciones de invierno

El Jardín Japonés estrenó una nueva experiencia para las vacaciones de invierno:qué es el “Camino de la Longevidad”

El Jardín Japonés estrenó una nueva experiencia para las vacaciones de invierno: qué es el “Camino de la Longevidad”

Durante cuatro días, los participantes pueden recorrer plazas, parques, reservas naturales, jardines, barrios o espacios rurales para registrar la mayor cantidad posible de especies silvestres.

Publicidad

La iniciativa de Fundación Vida Silvestre Argentina y ArgentiNat busca generar información científica a partir de los registros de flora, fauna y hongos realizados por la ciudadanía. Foto: Unsplash.

Las observaciones son cargadas en ArgentiNat, una plataforma que funciona a través de su sitio web y de la aplicación iNaturalist, donde una comunidad de especialistas y aficionados colabora en la identificación de cada especie registrada.

Martín Font, director de Comunicación y Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina, destacó la importancia del proyecto: “Los Safaris de Vida Silvestre se basan en un concepto simple: muchas personas observando la naturaleza al mismo tiempo pueden generar una cantidad de información imposible de obtener de manera individual. Cada registro compartido aporta datos sobre la distribución y presencia de especies en distintas regiones del país, que estación tras estación y año tras año permiten comparar los resultados”.

Publicidad

Cómo participar del Safari de Invierno 2026

La participación es completamente gratuita y está abierta a cualquier persona que se encuentre en Argentina.

Cualquier persona puede participar del Safari de Invierno de forma gratuita, sin necesidad de tener conocimientos previos sobre identificación de especies. Foto: Unsplash.

Para sumarse solo es necesario:

  • Salir a explorar la naturaleza entre el 31 de julio y el 3 de agosto.
  • Fotografiar o grabar sonidos de plantas, animales, hongos u otros organismos silvestres.
  • Subir las observaciones a través de ArgentiNat.org o mediante la aplicación iNaturalist.
  • Colaborar identificando especies registradas por otros participantes.

Cada observación incorpora automáticamente la fecha y la ubicación donde fue realizada, permitiendo construir un gran mapa colaborativo sobre la biodiversidad argentina durante el invierno.

Una herramienta para la ciencia y la educación ambiental

Además de generar información científica, el Safari de Invierno busca acercar la naturaleza a la comunidad y fomentar el aprendizaje. La propuesta puede realizarse de manera individual o en grupo, por lo que suelen participar familias, estudiantes, docentes, clubes de observación de aves, organizaciones sociales e instituciones educativas.

Toda la información recopilada queda disponible como dato abierto y puede ser utilizada posteriormente en investigaciones científicas, proyectos de conservación y actividades de educación ambiental.

Desde su creación en 2022, los Safaris de Vida Silvestre reunieron a unas 5.000 personas y permitieron registrar cerca de 9.000 especies en todo el país. Foto: Unsplash.

Cinco años registrando la biodiversidad argentina

Desde el inicio de los Safaris de Vida Silvestre en 2022, la iniciativa reunió a unas 5.000 personas de todas las regiones del país.

En ese período se generaron más de 150.000 observaciones y se registraron cerca de 9.000 especies, demostrando el valor que tiene la participación ciudadana para ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad y contribuir a la conservación del patrimonio natural argentino.

Safari de Invierno 2026: datos clave

  • Fecha: del 31 de julio al 3 de agosto de 2026.
  • Participación: gratuita y abierta a todo el país.
  • Plataforma: ArgentiNat.org y la aplicación iNaturalist.
  • Organiza: Fundación Vida Silvestre Argentina.
Vacaciones de inviernoBiodiversidadONG
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

Publicidad

Nota Más leídas

  1. Guía rápida de jazmines:cuáles funcionan como enredadera y cuáles como arbusto

    Guía rápida de jazmines: cuáles funcionan como enredadera y cuáles como arbusto

  2. Sudamérica en alerta:la montaña de 60.000 toneladas de ropa enviada desde Europa que se ve desde el espacio

    Sudamérica en alerta: la montaña de 60.000 toneladas de ropa enviada desde Europa que se ve desde el espacio

  3. El río artificial más largo de América Latina entró en su fase final:así es la megaobra que llevará agua a millones de personas

    El río artificial más largo de América Latina entró en su fase final: así es la megaobra que llevará agua a millones de personas

  4. Video impresionante:la erupción del volcán Kilauea que rompió un récord histórico de actividad

    Video impresionante: la erupción del volcán Kilauea que rompió un récord histórico de actividad

  5. Glifosato en Gualeguaychú:el herbicida que enferma y mata podrá volver a usarse tras un fallo de la Justicia de Entre Ríos

    Glifosato en Gualeguaychú: el herbicida que enferma y mata podrá volver a usarse tras un fallo de la Justicia de Entre Ríos

Publicidad

Lo Ultimo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2027:cuándo es y cómo comprar las entradas

Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2027: cuándo es y cómo comprar las entradas

Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires:qué días se presenta la cantante española en medio de la polémica

Cómo fue la carrera musical de Pato Strunz, el histórico baterista de Hermética que murió a los 59 años

Sigue la tensión con Rosalía:suspendieron un homenaje a la artista en Córdoba

Tecnología

Los mejores memes de la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre en “La Velada del Año”

Los mejores memes de la pelea entre Gastón Edul y Edu Aguirre en “La Velada del Año”

Cómo descargar “Malvinas Sans”, la tipografía inspirada en la bandera de la Selección que emocionó a todos en el Mundial

Francia se convirtió en el primer país de Europa en prohibir las redes sociales para menores de 15 años:qué dice la nueva ley

¿Qué pasa si buscas “Marc Cucurella” en Google?:así es la animación inspirada en el meme viral del gato con rulos

Turismo

El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000:plan ideal para las vacaciones de invierno

El restaurante de campo bonaerense con parrilla, pasta y bebida libre por $40.000: plan ideal para las vacaciones de invierno

Jordi Cruz, chef de España:“Cuando vas a hacer fideos, no pongas nunca la sal antes de que el agua hierva”

Damián Betular, chef:“Con este truco de mi mamá, el puré de papa queda como una nube”

De Los Toldos a San Vicente:el circuito bonaerense para conocer la historia de Perón y Evita

Publicidad