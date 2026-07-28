Sismo en Mendoza: se registró un temblor de magnitud 3,8 y fue el segundo en pocas horas

Un sismo de magnitud 4,3 se registró este martes a las 3:18 en Mendoza. Foto: argentina.gob.ar

Este martes, a las 3:18, se registró un sismo de magnitud 3,8 en Mendoza, con epicentro cerca de Potrerillos, a unos 30 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.

El movimiento, que tuvo una profundidad de 9 kilómetros, fue percibido en distintas localidades de la provincia y se produjo apenas horas después de otro temblor. Hasta el momento, las autoridades no informaron personas heridas ni daños estructurales.

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Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el epicentro se ubicó en las inmediaciones de Potrerillos, en el departamento de Luján de Cuyo.

Un sismo de magnitud 3,8 se registró este martes a las 3:18 en Mendoza. Foto: argentina.gob.ar

Debido a su escasa profundidad, el sismo se sintió en varios puntos de Mendoza y sorprendió a los vecinos durante la madrugada de este martes. Aunque fue de intensidad considerable, no se reportaron daños materiales ni víctimas.

Horas antes se había registrado otro sismo en Mendoza

Cerca de las 22:37 del lunes, un sismo de magnitud 4,1 ya había sacudido Mendoza. El movimiento tuvo una profundidad de 8 kilómetros y su epicentro se ubicó ocho kilómetros al oeste de El Carrizal, 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y 41 kilómetros al sudoeste de San Martín.

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Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), la intensidad fue de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada en Tunuyán y Tupungato, donde el temblor fue percibido por la población y provocó la oscilación de objetos colgantes.

Reporte de los últimos sismos. Foto: Instituto Nacional de Prevención Sísmica

En tanto, en San Carlos, la ciudad de Mendoza, Rivadavia y San Martín, la intensidad alcanzó el grado III. Inicialmente, el INPRES informó una magnitud de 4,8, aunque posteriormente corrigió el dato y confirmó que el sismo fue de magnitud 4,1.

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Al mismo tiempo, el organismo también detectó dos movimientos sísmicos en San Juan, de magnitudes 2,9 y 3,3, y otro en La Rioja, de magnitud 2,6.

Cómo se clasifican los sismos

En el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, se registra toda actividad sísmica producida en el país y la misma se clasifica en: