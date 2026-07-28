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Las lujosas vacaciones de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Grecia: boda exclusiva, atardeceres y un destino de ensueño

La pareja compartió imágenes de su escapada a una reconocida isla griega luego de la participación del delantero con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Las increíbles postales del atardecer y la exclusiva ceremonia causaron furor entre sus seguidores.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo aprovecharon el descanso tras el Mundial 2026 para viajar a Mykonos, donde asistieron a una exclusiva boda rodeados de un paisaje paradisíaco.
Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo aprovecharon el descanso tras el Mundial 2026 para viajar a Mykonos, donde asistieron a una exclusiva boda rodeados de un paisaje paradisíaco. Foto: Instagram / agus.gandolfo.
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Luego de la intensa participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo aprovecharon unos días de descanso para disfrutar de un viaje a Grecia. La pareja asistió a un exclusivo casamiento en la isla de Mykonos y compartió en redes sociales una serie de imágenes que rápidamente se volvieron virales.

Las fotografías muestran a ambos posando frente a uno de los atardeceres más característicos de la isla griega, considerada uno de los destinos turísticos más exclusivos y visitados del Mediterráneo.

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La pareja compartió en redes sociales postales del atardecer en Mykonos y algunos detalles de la elegante ceremonia a la que fue invitada en Grecia. Foto: Instagram / agus.gandolfo.

Las fotos de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo en Grecia

Además de las postales de la escapada, Agustina Gandolfo dejó ver algunos detalles de la boda a la que fueron invitados. Entre las imágenes se destacaron la elegante decoración del evento, las mesas preparadas para los invitados y una gran pileta que formó parte del exclusivo escenario de la celebración.

Entre playas, atardeceres y una boda de lujo, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo mostraron cómo fueron sus días de descanso en Grecia antes del regreso a Italia. Foto: Instagram / agus.gandolfo.

Aunque la pareja optó por mantener en reserva la identidad de los novios, sí compartió una fotografía de espaldas de los protagonistas durante la ceremonia.

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Junto a la publicación en Instagram, Gandolfo escribió: “Fin de semana en casa de mamá y papá. Entre el amor, la risa y una boda especial”.

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El posteo superó rápidamente los 250 mil “Me Gusta” y recibió cientos de comentarios de seguidores que elogiaron tanto el paisaje como el look elegido por la pareja para la ocasión.

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Así es Mykonos, el exclusivo destino elegido por Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

La escapada de la pareja tuvo como escenario Mykonos, una de las islas más famosas de Grecia y uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo. Ubicada en el mar Egeo y perteneciente al archipiélago de las Cícladas, cada año recibe a miles de turistas y celebridades de todo el mundo atraídos por sus playas de aguas cristalinas, sus característicos edificios blancos con detalles azules y su intensa vida nocturna.

Además de sus paisajes, Mykonos se convirtió en uno de los lugares preferidos para celebrar bodas y eventos de lujo. Sus hoteles boutique, restaurantes frente al mar y exclusivos espacios para ceremonias la posicionan como un destino elegido por parejas que buscan escenarios únicos para ocasiones especiales.

Miconos, Grecia. Foto: Wikipedia
Mykonos es famosa por sus emblemáticos molinos de viento, playas, vida nocturna y encanto griego. Foto: Wikipedia

Las imágenes compartidas por Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo reflejan precisamente ese ambiente: un atardecer sobre el mar Egeo, una cuidada decoración para los invitados y una celebración al aire libre que despertó cientos de comentarios positivos entre sus seguidores en las redes sociales.

¿Cuándo vuelve a jugar Lautaro Martínez con Inter de Milán?

Tras el breve descanso, Lautaro Martínez deberá reincorporarse al Inter de Milán, que afrontará una exigente preparación antes del inicio de la nueva temporada.

El conjunto italiano tiene previstos varios amistosos de alto nivel frente a Milan, Manchester City y Juventus, antes de debutar oficialmente en la Serie A frente a Monza, a fines de agosto.

Lautaro MartínezAgustina GandolfoVacacionesGrecia
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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