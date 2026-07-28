Vestidor de película y un extenso jardín: cómo es la casa de ensueño de la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

La casa de ensueño de la China Suarez y Mauro Icardi Foto: -

La China Suárez y Mauro Icardi, una de las parejas que más repercusión genera en el mundo del espectáculo, disfrutan de una lujosa propiedad en Estambul con un diseño moderno y minimalista. En las últimas horas, ambos sorprendieron al mostrar imágenes inéditas del hogar, luego de haber compartido algunas pistas a través de sus publicaciones e historias en redes sociales.

“Hogar dulce hogar”, escribió el futbolista con dos fotos de la casa por fuera en las que se ve la fachada y una gran piscina en el parque de la misma. Cuenta también con distintos árboles y abundante vegetación rodeando la casa, que tiene tejas, chimenea, enormes ventanas y una fachada blanca.

“Hogar dulce hogar”, escribió el futbolista con dos fotos de la casa por fuera en las que se ve la fachada y una gran piscina en el parque de la misma. Foto: @mauroicardi en Instagram

La “casa de los sueños” que alguna vez perteneció a Wanda Nara ahora está en manos de la China Suárez. La propiedad, ubicada en Turquía, se convirtió en un espacio para compartir en familia y recibir a los hijos de ambas: Rufina, Magnolia y Amancio, hijos de la modelo y actriz, y Francesca e Isabella, las hijas de Mauro Icardi, cuando visitan a su padre.

En dónde se encuentra la casa elegida por la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul

La casa de Mauro Icardi y la China Suárez se encuentra en Beşiktaş, una de las zonas más exclusivas de Estambul, a pocos metros del estrecho del Bósforo.

El barrio destaca por su excepcional combinación de tradición y contemporaneidad: avenidas arboladas, cafeterías, teatros y galerías de arte se integran armoniosamente con panorámicas privilegiadas y un dinámico ambiente urbano.

Además de su destacada propuesta gastronómica y cultural, Beşiktaş alberga exclusivas residencias, amplios parques y zonas verdes que lo consolidan como uno de los distritos más prestigiosos y demandados de Estambul. Su cercanía con la costa permite acceder rápidamente a los paseos sobre el Bósforo, uno de los paisajes más emblemáticos de Turquía, donde conviven palacios históricos, arquitectura contemporánea y una intensa actividad náutica.

Casa de los sueños de Mauro Icardi y la China Suárez Foto: @sangrejaponesaa

Un vestidor de película: el rincón con isla central que se volvió viral en redes

El vestidor se volvió uno de los espacios más comentados en redes sociales por ser amplio, luminoso y estar equipado con un espejo de cuerpo entero que permite apreciar todo el lugar. Allí se fotografió la China con una bikini animal print y un vestido blanco, un look sofisticado para un ambiente tal.

Las publicaciones también permiten apreciar espacios de concepto abierto, donde sobresalen los colores claros, el mobiliario de estilo moderno y una decoración minimalista que privilegia la sensación de amplitud.

El vestidor se volvió uno de los espacios más comentados en redes sociales por ser amplio, luminoso y estar equipado con un espejo de cuerpo entero que permite apreciar todo el lugar. Foto: @sangrejaponesaa

Diseño y decoración: la paleta de colores neutros y materiales cálidos

La casa de la China Suárez en Turquía se destaca por un diseño renovado que combina elegancia y practicidad. En los interiores predominan los tonos neutros, los materiales de acabado cálido y un mobiliario de líneas contemporáneas, creando ambientes luminosos, acogedores y sofisticados.

Las amplias aberturas permiten el ingreso de abundante luz natural, lo que potencia la sensación de amplitud y genera una conexión fluida entre los espacios interiores y el exterior.

En los interiores predominan los tonos neutros, los materiales de acabado cálido y un mobiliario de líneas contemporáneas, creando ambientes luminosos, acogedores y sofisticados. Foto: @sangrejaponesaa

En sintonía con esa estética, el jardín se presenta como una prolongación de la vivienda. Con un césped cuidadosamente mantenido y rodeado de una frondosa vegetación, este espacio verde se convirtió en uno de los rincones favoritos de la actriz, quien ya compartió allí varias postales disfrutando del sol con un traje de baño marrón con detalles negros.

La China Suárez compartió varias postales disfrutando del sol con un traje de baño marrón con detalles negros. Foto: @sangrejaponesaa

Grandes ventanales y luz natural: la arquitectura contemporánea de la mansión

La arquitectura de la mansión apuesta por un estilo contemporáneo, con amplios ventanales que favorecen el ingreso de luz natural durante todo el día y realzan la amplitud de los ambientes. Esta distribución también permite una integración visual constante con el exterior, aportando una mayor sensación de continuidad.

La arquitectura de la mansión apuesta por un estilo contemporáneo, con amplios ventanales que favorecen el ingreso de luz natural durante todo el día y realzan la amplitud de los ambientes. Foto: @sangrejaponesaa

En las imágenes compartidas por la actriz también se distinguen cómodos espacios al aire libre y extensas áreas parquizadas que refuerzan el perfil residencial de la propiedad. Los árboles de gran porte y el cuidado paisajismo rodean la vivienda, ofreciendo privacidad y un entorno sereno que complementa el diseño moderno de la casa.