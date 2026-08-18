Cómo cuidar una orquídea zapatito de Venus: guía fácil para que florezca durante todo el año

Orquídea zapatito de venus Foto: Pinterest

Entre las orquídeas de interior más buscadas, sin dudas una de ellas se lleva el puesto número uno. Estamos hablando de la Paphiopedilum, también conocida como “zapatito de Venus”. Esta planta se distingue por la forma de sus flores, cuyo labelo recuerda a un pequeño zapato o bolsa.

A diferencia de otras orquídeas populares, no necesita recibir una gran cantidad de luz directa para desarrollarse. Su origen en ambientes de bosques y zonas protegidas explica por qué se adapta mejor a espacios luminosos pero resguardados.

Orquídea zapatito de venus Foto: Pinterest

Para mantenerla en buenas condiciones, hay que prestar atención principalmente al riego, la humedad ambiental, el sustrato y la temperatura.

Dónde colocar una zapatito de Venus dentro de casa

La ubicación puede definir buena parte del desarrollo de esta orquídea. Lo ideal es buscar un ambiente luminoso, pero sin que los rayos del sol incidan directamente sobre sus hojas durante períodos prolongados.

Una ventana orientada hacia el este puede ser una buena alternativa, ya que permite aprovechar la luz de la mañana, generalmente menos intensa. Si la planta está cerca de una abertura muy soleada, una cortina translúcida puede ayudar a filtrar la radiación.

También es importante evitar los cambios bruscos de temperatura. No conviene colocarla pegada a una estufa, un aire acondicionado o una corriente de aire constante.

Orquídea zapatito de venus Foto: Pinterest

Cómo regar la zapatito de Venus sin dañar sus raíces

Para este tipo de plantas, el riego debe ser mucho más moderado. De hecho, el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero nunca empapado. Antes de volver a regar, conviene comprobar el estado de la parte superior del sustrato. Si todavía conserva bastante humedad, es mejor esperar. La frecuencia dependerá de la temperatura, la ventilación, el tamaño de la maceta y la época del año.

Cuando llegue el momento de regar, hay que hacerlo de manera abundante y permitir que el exceso de agua salga por los orificios inferiores del recipiente. Nunca debería quedar agua acumulada en el plato.

Un detalle importante es evitar que el agua permanezca en el centro de la planta, entre las hojas nuevas. Esa humedad acumulada puede favorecer la aparición de problemas en los tejidos.

Orquídea zapatito de venus Foto: Pinterest

Cuándo trasplantar una zapatito de Venus

No hace falta cambiarla de recipiente con frecuencia. El trasplante puede hacerse cuando el sustrato comienza a deteriorarse, la maceta quedó pequeña o las raíces ocupan demasiado espacio.

El mejor momento suele ser después de la floración, cuando la planta puede concentrarse nuevamente en el desarrollo de raíces y hojas.