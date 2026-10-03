La suculenta favorita de los jardineros: la planta que soporta el calor, requiere de poca agua y se llena de flores rosas

Hierba callera (Hylotelephium telephium) Foto: Pinterest

Cuando sube la temperatura y comienza la primavera, algunas especies comienzan a florecer y entrar a su etapa más saludable. Y aunque parece todo un desafío, hay especies que reúnen las características más buscadas entre los aprendices de la jardinería: que sea fácil de cuidar y sea resistente al calor.

En este caso existe una suculenta que tiene todos estos requisitos y más, ya que además, tiene una floración prolongada, digna de los cuentos de hadas. Se trata de la hierba callera (Hylotelephium telephium), también conocida por su antiguo nombre científico Sedum telephium.

A diferencia de los cactus tradicionales, esta planta combina hojas carnosas, tallos erguidos y flores pequeñas que se agrupan en conjuntos llamativos. Su capacidad de adaptación y su atractivo ornamental la convierten en una opción interesante para sumar color a espacios exteriores.

Hierba callera (Hylotelephium telephium) Foto: Pinterest

Resistencia al calor extremo: cómo soporta altas temperaturas sin perder su floración

Una de las principales características de esta planta es que es muy resistente gracias a que almacena agua en sus hojas. Esta adaptación, propia de muchas especies suculentas, le permite atravesar períodos de sequía sin depender de riegos frecuentes.

Su estructura también favorece un mantenimiento sencillo, especialmente en jardines donde la exposición solar y las temperaturas elevadas pueden afectar a otras variedades. Aunque necesita agua para desarrollarse, puede tolerar que el sustrato permanezca seco durante cierto tiempo.

Por otro lado, es una planta que puede brotar año tras año sin demasiado esfuerzo. Durante el invierno suele permanecer en reposo, para volver a crecer cuando llegan las condiciones favorables de la primavera y llenarse de flores rosadas.

Floración rosa abundante: el gran atractivo visual que la diferencia de las plantas suculentas

Más allá de su resistencia, la hierba callera se destaca por sus flores. Durante el verano desarrolla pequeñas corolas con forma de estrella que aparecen agrupadas en inflorescencias densas, capaces de cubrir la parte superior de sus tallos.

Los tonos pueden variar entre rosa, púrpura, blanco y rojizo, según la variedad. Esta combinación genera un contraste atractivo con sus hojas verdes azuladas, de bordes ligeramente dentados.

Su floración puede extenderse hasta comienzos del otoño, por lo que permite conservar un jardín colorido durante buena parte de las temporadas cálidas. También puede atraer insectos polinizadores, como abejas y otros visitantes del jardín.

Hierba callera (Hylotelephium telephium) Foto: Pinterest

Ubicación y luz solar: cuál es el lugar óptimo del jardín o balcón para potenciar sus flores

Para conseguir un desarrollo saludable y favorecer la aparición de flores, lo recomendable es ubicarla en un sector con buena iluminación natural. La hierba callera puede crecer a pleno sol, una condición que contribuye a su crecimiento y a una floración más abundante.

Es apta tanto para jardines como para balcones y terrazas, siempre que cuente con espacio suficiente para desarrollar sus tallos, que pueden alcanzar entre 30 y 60 centímetros de altura.

En exteriores, puede incorporarse a canteros y sectores ornamentales. También funciona en macetas y jardineras, donde permite sumar volumen y color sin ocupar demasiado espacio. En zonas con veranos muy intensos, conviene observar cómo responde al sol directo y adaptar su ubicación a las condiciones del ambiente.

Hierba callera (Hylotelephium telephium) Foto: Pinterest

Cuidados básicos y mantenimiento: qué requiere para crecer fuerte en temporadas calurosas

Para mantener la hierba callera saludable durante los meses de calor, conviene seguir algunas recomendaciones sencillas que favorecen su crecimiento y prolongan su floración:

Riego moderado: regar únicamente cuando el sustrato esté seco al tacto. Sus hojas carnosas almacenan agua, por lo que no necesita humedad constante.

Buena iluminación : ubicarla en un espacio luminoso, preferentemente con exposición solar, para estimular su desarrollo y floración.

Poda de mantenimiento : retirar hojas, tallos y flores marchitas para conservar su aspecto y evitar que las partes deterioradas permanezcan en la planta.

Fertilización ocasional: incorporar un fertilizante suave durante la etapa de crecimiento, sin excederse con los nutrientes.

Control del estado de las hojas: observar cambios de color o textura puede ayudar a detectar problemas relacionados con el exceso de agua o las condiciones ambientales.

Respetar su ciclo natural: durante el invierno puede perder su follaje y entrar en reposo. No es necesario descartarla, ya que puede rebrotar con la llegada de la primavera.

Suelo y drenaje ideal: cómo preparar el sustrato adecuado para evitar la acumulación de humedad

El drenaje es uno de los factores más importantes para cultivar correctamente esta suculenta. Aunque puede resistir períodos sin agua, no tolera que sus raíces permanezcan encharcadas durante demasiado tiempo.

Lo ideal es utilizar un sustrato suelto, aireado y con capacidad para eliminar el exceso de humedad. En macetas, resulta fundamental elegir recipientes con orificios en la base y evitar que quede agua acumulada en el plato inferior.

También puede cultivarse en rocallas o sectores del jardín con suelos bien drenados, donde se combina con otras especies resistentes a la sequía.