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Fue construido para ferroviarios en 1889, sobrevivió al abandono y todavía esconde un rincón de Liverpool en Buenos Aires

En pleno Barracas, un conjunto de viviendas de ladrillo conserva la memoria del ferrocarril y una sorprendente arquitectura británica.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Un rincón de Liverpool en Barracas
Un rincón de Liverpool en Barracas Foto: Instagram @icc_cudes
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En el sur de la Ciudad de Buenos Aires existe un pequeño barrio que parece detenido en el tiempo. Sus paredes de ladrillo, techos inclinados y antiguas chimeneas recuerdan a las construcciones obreras de Liverpool, aunque se encuentran a pocos metros del Riachuelo.

Se trata de Colonia Sola, un conjunto habitacional construido a fines del siglo XIX para alojar a trabajadores ferroviarios. Más de 130 años después, todavía permanece habitado y representa uno de los testimonios más singulares de la historia ferroviaria argentina.

Colonia Sola, el barrio que nació junto al ferrocarril

El origen del complejo se remonta a 1889, cuando fueron terminadas las viviendas destinadas a los empleados del entonces Ferrocarril del Sud.

El barrio fue levantado sobre la actual avenida Australia al 2700, cerca de la antigua Estación Sola, un importante centro de cargas. Por aquellos años, Barracas era una zona industrial en crecimiento, con fábricas, depósitos, talleres y establecimientos instalados cerca de las vías y del puerto.

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En Barracas, lejos de los circuitos turísticos más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires Foto: @NuevosBaires

La expansión ferroviaria transformó profundamente a la Argentina. Los trenes conectaron zonas productivas con las grandes ciudades y facilitaron el transporte de cereales, ganado y otras mercaderías hacia los puertos.

Alrededor de las estaciones también nacieron pueblos y barrios obreros. Colonia Sola fue uno de ellos, aunque su arquitectura la convirtió en un caso único dentro de Buenos Aires.

Un rincón británico escondido en Barracas

El conjunto ocupa más de 8.000 metros cuadrados y está compuesto por cuatro pabellones distribuidos alrededor de un espacio central.

Sus viviendas poseen ladrillo a la vista, carpinterías de madera, chimeneas, galerías y techos a dos aguas. También presentan detalles inspirados en la arquitectura británica, similares a los que todavía pueden encontrarse en antiguos barrios obreros de Liverpool.

Colonia Sola, un antiguo barrio de estilo inglés Foto: akphotos.com.ar

La distribución respondía a una lógica comunitaria. Los trabajadores y sus familias compartían accesos, patios y sectores comunes, mientras desarrollaban gran parte de su vida alrededor del ferrocarril.

Mientras los operarios vivían en este complejo, parte del personal jerárquico ocupaba casas de estilo cottage, como las que aún pueden observarse en localidades bonaerenses como Banfield y Temperley.

Del esplendor ferroviario al deterioro

Durante décadas, la actividad de la Estación Sola mantuvo en movimiento a esta zona de Barracas. Sin embargo, la reducción de los servicios ferroviarios y el cierre de instalaciones cambiaron el destino del lugar.

Muchas viviendas siguieron siendo ocupadas por antiguos trabajadores y sus descendientes, pero la falta de mantenimiento comenzó a afectar techos, paredes y espacios comunes.

Casas de ladrillo rojo, techos a dos aguas y aire ferroviario que parece salido de una postal británica Foto: @NuevosBaires

Luego de las privatizaciones ferroviarias, los habitantes se organizaron para intentar conservar el predio. También se aprobaron diferentes medidas para proteger y recuperar las construcciones, aunque numerosos trabajos quedaron demorados.

En 2007, Colonia Sola fue incorporada como Área de Protección Histórica de la Ciudad, una categoría destinada a preservar sus valores arquitectónicos, urbanos y simbólicos.

Un patrimonio histórico que continúa habitado

A diferencia de otros lugares ferroviarios convertidos en ruinas, Colonia Sola todavía tiene vida cotidiana. En sus patios y pasillos pueden verse plantas, bicicletas y ropa tendida, mientras las familias intentan preservar la identidad del barrio.

Esta característica vuelve más compleja su restauración: no se trata de recuperar un edificio vacío, sino de proteger viviendas centenarias sin desplazar a quienes las habitan.

Colonia Sola permite conocer cómo vivían los empleados del ferrocarril y de qué manera las compañías británicas organizaron sus comunidades laborales. También conserva la memoria de miles de trabajadores que impulsaron el desarrollo ferroviario nacional.

Dónde queda Colonia Sola

El complejo se encuentra sobre la avenida Australia al 2700, entre Perdriel y Santa Elena, en Barracas.

No funciona como museo ni como atracción turística tradicional, ya que continúa siendo un espacio residencial. Sin embargo, desde el exterior pueden observarse sus históricos pabellones, sus techos inclinados y los detalles británicos que sobreviven al paso del tiempo.

Más de 130 años después de su construcción, Colonia Sola sigue resistiendo. Entre paredes deterioradas y chimeneas centenarias, este pequeño rincón de Buenos Aires conserva una parte fundamental de la historia argentina.

TurismoBarracasInglesesCiudad de Buenos Aires
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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