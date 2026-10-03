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Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

En San Francisco, Estados Unidos, comenzó a funcionar un nuevo servicio de transporte que ofrece viajes gratuitos. Conocelo en la nota.

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Zoox, la empresa de autos autónomos de Amazon, presentó en las calles un nuevo servicio de transporte sin conductor que se puede disfrutar de forma gratuita en las calles de San Francisco, Estados Unidos.

Mediante sus “tostadoras con ruedas”, el gigante tecnológico se presentan con forma de carruaje y sin controles para el conductor y atraen miradas y cámaras de teléfonos móviles.

“Desde el principio, quisimos adoptar un enfoque que priorizara a la comunidad”, dijo Carly Wyatt, vicepresidenta de comunicaciones y marketing de Zoox.

Desde junio, ofrece viajes gratuitos desde su sala de espera a ocho restaurantes y a algunos lugares emblemáticos de San Francisco, como las Painted Ladies, las casas victorianas que parecen sacadas de una postal.

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Zoox Foto: Zoox

Pese a que ya lo hace en otras ciudades de Estados Unidos, para cobrar los viajes en California, Zoox necesita un permiso de operación del Departamento de Vehículos Motorizados de California y la autorización de la Comisión de Servicios Públicos del estado.

Ante esto, la empresa afirmó haber presentado la solicitud, pero la lista pública de permisos de la comisión no muestra que la firma cuente con un permiso de operación para vehículos autónomos.

Pese al furor de autos autónomos, Zoox promete dar que hablar con sus nuevos modelos. El futuro llegó hace rato parece ser una frase que queda cada vez más lejana.

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