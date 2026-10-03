Atahualpa Yupanqui lo dijo antes que nadie: “Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”

El histórico del folklore tiene un sinfín de frases que quedaron inmortalizadas en la cultura popular. Foto: Wikipedia

Atahualpa Yupanqui convirtió sus canciones, poemas y escritos en una profunda mirada sobre la identidad argentina, los paisajes y la vida cotidiana. Considerado una leyenda del folklore, también dejó frases que mantienen su vigencia con el paso del tiempo, como aquella en la que sostuvo que los sueños encuentran su propia fuerza cuando se alimentan de la pasión y la luz interior.

La célebre frase de Atahualpa Yupanqui sobre la fuerza inquebrantable de los sueños

Atahualpa Yupanqui fue mucho más que uno de los grandes nombres de la música popular argentina. Su obra estuvo atravesada por la relación con la tierra, los paisajes, la identidad y las experiencias de quienes habitaban los distintos rincones del país. Esa mirada también apareció en sus reflexiones sobre la vida, la adversidad y la esperanza.

Entre sus frases más recordadas aparece una que pone el foco en la fuerza de los sueños y la pasión personal: “Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz. Se alimentan de su propia pasión”. La idea resume una de las características que atraviesan buena parte de su pensamiento: la capacidad de sostener aquello que se desea incluso frente a las dificultades.

La frase forma parte de una selección de Las mejores 10 frases de Atahualpa Yupanqui y convive allí con reflexiones vinculadas con la música, el desarraigo, la naturaleza, la identidad y el vínculo entre el artista y su tierra.

Las mejores 10 frases de Atahualpa Yupanqui para recordar a la leyenda del folklore

La obra de Atahualpa Yupanqui continúa vigente no solo por canciones como Luna tucumana, Los ejes de mi carreta, Piedra y camino y El arriero, sino también por una producción literaria y poética que dejó numerosas reflexiones. La selección publicada por El Destape reúne diez de ellas.

Sobre la música: la definió como una expresión capaz de acercar a las personas a la belleza y, a partir de ella, imaginar un mundo mejor. Sobre su oficio de cantor: se presentó como alguien que recorría el mundo para mantener viva la poesía y la música tradicional argentina. Sobre el desarraigo: describió la tensión entre avanzar físicamente cuando se abandona el lugar de origen y la dificultad del alma para dejarlo atrás. Sobre la esperanza: habló de recorrer los paisajes argentinos llevando canciones y coplas como una forma de acompañar la esperanza de su tierra. Sobre las desigualdades: una de sus frases más conocidas contrapone las penas propias con las riquezas que pertenecen a otros. Sobre su vínculo con la guitarra: resumió su identidad artística alrededor de una vida austera y de su pasión por la música. Sobre la luz: utilizó la imagen de ofrecer luz a quien la necesitara, vinculando la solidaridad con una imagen de enorme fuerza poética. Sobre el regreso: evocó la posibilidad de volver algún día por los mismos caminos recorridos, una idea asociada a la memoria y al lugar de origen. Sobre los sueños: sostuvo que ninguna fuerza puede derribar los sueños cuando estos encuentran su impulso en la luz propia y la pasión. Sobre la muerte: reflexionó sobre el final de la vida desde una mirada marcada más por la curiosidad que por el miedo.

Atahualpa Yupanqui Foto: Wikipedia

Quién fue Atahualpa Yupanqui, el padre del folklore argentino

Héctor Roberto Chavero Aramburu, conocido artísticamente como Atahualpa Yupanqui, nació el 31 de enero de 1908 en Campo de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y murió el 23 de mayo de 1992 en Nimes, Francia. La Secretaría de Cultura lo reconoce como una de las figuras fundamentales de la música popular argentina y como una referencia central del folklore nacional.

Su acercamiento a la música comenzó durante la infancia, primero con el violín y luego con la guitarra, instrumento que terminó convirtiéndose en una parte esencial de su identidad artística. En Junín estudió con Bautista Almirón y entró en contacto tanto con la música popular como con compositores clásicos. A los 19 años compuso Camino del indio, una de sus primeras obras emblemáticas.

Durante su vida recorrió distintas regiones de la Argentina y convirtió esos paisajes, costumbres y experiencias en canciones y textos. Su producción incluyó obras como “Luna tucumana”, “Piedra y camino”, “Los ejes de mi carreta” y “El arriero”, que terminaron incorporándose al repertorio fundamental de la música argentina.

Además de músico y guitarrista, fue poeta y escritor. Su trayectoria internacional se consolidó especialmente desde la década de 1950, cuando comenzó a presentarse en Europa y posteriormente extendió sus conciertos por distintos países de América, Asia y África. En Francia también tuvo contacto con Édith Piaf, quien lo invitó a presentarse en París.

Yupanqui murió a los 84 años y sus restos fueron trasladados a Cerro Colorado, Córdoba, uno de los lugares más vinculados con su vida y su obra. Allí permanece parte de su legado, que convirtió a la leyenda del folklore argentino en una figura reconocida más allá de las fronteras del país.