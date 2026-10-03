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Palabra sagrada de la abuela: “Esto es muy profundo, hay plantas que no podemos cortarlas con metal porque se desactivan”

Un especialista en plantas medicinales trae revelaciones que nadie tenía en cuenta y puede cambiar la forma en la que trabajamos la tierra. Escuchala en la nota.

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Poda de plantas.
Poda de plantas. Foto: Imagen generada con IA de Canal 26
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Las plantas, hierbas medicinales y hasta las flores que usamos para embellecer nuestro ambiente tienen trucos para que tengan un mejor desarrollo.

Ante esto, la Abuela, una especialista e influencer de “yuyos” medicinales, dio una tip fundamental a la hora de trabajar nuestras plantas.

“Esto es muy profundo, hay plantas que no podemos cortarlas con metal, porque se desactivan. No podemos cocerlas en cualquier olla porque se desactivan o se hacen tóxicas”, inició la Abuela.

Recomendación de la Abuela
Recomendación de la Abuela sobre la poda de plantas e hierbas medicinales. Video: Héroes Campesinos

Además, en otro tramo del video, habló de una clave fundamental a la hora de hacer una infusión que beneficie nuestra salud.

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“Y aquí como recomendación, les diría que hiervan en acero inoxidable, totalmente. Para cualquier planta medicinal, acero inoxidable. Lo hace tóxico, el aluminio pierde la plantita la propiedad. El aluminio en algunas plantas las hace tóxicas”, continuó.

Recomendación de Abuela para plantas.
Recomendación de Abuela para plantas. Foto: YB: @Heroescampesinos

“Hubo una experiencia de una señora que tomaba el tecito, siempre su tecito, y dijo ‘yo no veo mejoría’ y fue a dar al hospital. Le pregunté ¿en qué la hervías? Aluminio, generó muchas toxinas. Entonces no es recomendable, yo lo recomiendo. Bueno, pues esta es hoja de yantén, también muchísimos nutrientes, pero yo lo uso para temas hepáticos", completó.

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