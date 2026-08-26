Tiene solo 8 capítulos, actúa Cecilia Roth y es una de las miniseries más entretenidas para maratonear en HBO Max

"Estado de furia", serie de HBO Max con Cecilia Roth. Foto: HBO

Llega el miércoles y muchos usuarios ya piensan en una serie corta para ver entre semana y mejor si se trata de una propuesta dramática pero con algunos elementos de la incertidumbre o pérdida de control propia de la vida cotidiana. El caso de la reciente serie de HBO Max con Cecilia Roth como protagonista es una de ellas.

Creada por Félix Sabroso, se llama “Estado de furia” y destaca por su precisión para la sátira, el humor negro y la tragedia. Gracias al éxito de la primera temporada, el guionista español anunció una segunda entrega con nuevas actrices.

De qué trata Estado de Furia, la serie de comedia negra con Cecilia Roth en el elenco

La serie de HBO Max sigue la vida cinco mujeres que llevan una rutina, por diferentes razones, al borde del colapso. A lo largo de los capítulos, deberán enfrentarse a situaciones de extorsión, engaños, amenazas y manipulación que las llevarán al límite y que generarán un efecto mariposa con consecuencias irremediables para las cinco.

Los personajes de “Estado de furia” están compuestos por:

Marga : una artista que descubre que su marido le es infiel.

Vera: una chef famosa que entra en un conflicto visceral con un crítico que comienza hostigarla.

Adela : una mujer que se enfrenta a un desalojo mientras cuida su madre.

Victoria : una actriz con pasado exitoso que intenta volver al ruedo con una extraña y oscura propuesta laboral.

Nat: una mujer que tiene miedo de perder el trabajo y ser reemplazada por gente más joven.

Cada una con una historia de vida muy distinta, pero con un final que puede llegar a unirlas y así juntas evacuar una furia contenida.

Carmen Marchi, una de las protagonistas de Furia. Foto: HBO

Quiénes actúan en Estado de Furia

Además de Cecilia Roth, quien interpreta a Victoria Leal, la actriz olvidada de los años 70, el elenco de “Estado de furia” está cargado de importantes actrices españolas como:

Carmen Machi (Marga), conocida por una reciente película de suspenso llamada La Viuda Negra , basada en un caso real.

Candela Peña (Nat)

Pilar Castro (Vera)

Nathalie Poza (Adela)

Asimismo, el reparto se completa con las actuaciones de Claudia Salas (Élite), Ana Torrent y Alberto San Juan.

Cuántos capítulos tiene y por qué es ideal para maratonear

“Estado de Furia” tiene solo 8 episodios de 30 a 38 minutos cada uno. Lo interesante de esta serie es que posee un formato de antología, como el prestigioso show británico Black Mirror. Esto quiere decir que cada capítulo cuenta una historia distinta con un elenco renovado.

"Estado de furia" tiene ocho episodios de 30 a 38 minutos. Foto: HBO

Sin embargo, a diferencia de la serie de Charlie Brooker, Furia, posee un punto de contacto entre las cinco protagonistas que se irá desarrollando con el correr de los episodios. Algo así como ocurre en la trilogía de la muerte del director mexicano, Alejandro González Iñárritu (Amores Perros, 21 gramos y Babel), en donde se cuentan historias aparentemente desconectadas entre sí pero que finalmente ocurren en sintonía y cada una tiene efectos en el devenir de la otra y viceversa.

Dónde ver la serie “Furia” online y completa

Actualmente, la serie Furia se puede ver completa en la plataforma de streaming, HBO Max. Además, con Telecentro y el pack HBO también se puede acceder a la serie en la pantalla de cualquier televisor.