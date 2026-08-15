“Es potencialmente mortal”: qué hacer si un perro o un gato se intoxica, según el veterinario Diego Ferrera

Qué hacer si un perro o un gato se intoxica. Foto: Freepik.

Cuidar a una mascota no siempre es tan sencillo. Sobre todo si vivimos en una casa con patio o si el perro o gato pasea suelto, pueden estar sujetos a riesgos que podrían llegar a poner en riesgo su vida. Uno de ellos es el envenenamiento por consumir algo de manera accidental.

Si esto ocurre, como cuidadores responsables del animal, debemos estar atentos a las señales para poder actuar rápidamente y salvarles la vida. En este contexto, Canal26.com habló con el médico veterinario Dr. Diego Ferrera (MP 15228), director del Consultorio Veterinario Paunero, quien explicó cuáles son las pautas de alerta y qué diferencias existen entre perros y gatos, además de cómo actuar ante una posible intoxicación.

Cómo alerta sobre un posible envenenamiento en mascotas Foto: Freepik.

Cabe recordar que muchas veces se utiliza la palabra “envenenamiento” cuando un perro o un gato presenta síntomas después de haber entrado en contacto con una sustancia nociva. Sin embargo, el término más adecuado es intoxicación, ya que un producto que no necesariamente es venenoso por naturaleza puede provocar daños en el organismo de una mascota si es ingerido o entra en contacto con ella, e incluso puede causar la muerte.

Las sustancias capaces de generar una intoxicación están presentes en numerosos elementos de uso cotidiano y pueden quedar al alcance de los animales. Plantas, medicamentos, productos de limpieza, insecticidas, raticidas y determinadas pipetas antiparasitarias son algunos de los productos que pueden representar un riesgo. ¿Qué cosas necesitamos saber?

¿Cuáles son los signos más comunes que pueden hacer sospechar que un perro o un gato fue envenenado?

Los síntomas dependen, entre otros factores, de la forma en que la sustancia ingresó al organismo. Según explicó Ferrera, cuando el tóxico es ingerido por vía oral, los signos más frecuentes son vómitos agudos, salivación excesiva y jadeo.

“Dependiendo de la vía de ingreso al organismo, van a presentar distintos signos. Si el tóxico ingresa por vía oral, los signos más comunes son vómitos agudos, salivación excesiva y jadeo. Si el cuadro persiste, puede haber depresión mental y signos neurológicos”, detalló el especialista.

“Las características del acicalamiento intensivo de los felinos los hacen más vulnerables a que un tóxico aplicado en la dermis pueda llegar a ser ingerido”, indicó Ferrera. Foto: Freepik

Cuando la sustancia ingresa por las vías respiratorias, en cambio, pueden aparecer tos o estornudos, especialmente frente a gases irritantes. Sin embargo, Ferrera advirtió que también existen tóxicos que pueden ser mortales sin generar signos respiratorios evidentes, como ocurre con el monóxido de carbono.

El veterinario también señaló que muchos de los productos peligrosos se encuentran dentro de las propias viviendas. Entre ellos mencionó los raticidas, cuyos efectos anticoagulantes pueden tardar varios días en manifestarse; y los insecticidas.

¿Los síntomas son diferentes entre perros y gatos? Las particularidades entre cada especie

Los signos pueden ser similares entre ambas especies, pero existen diferencias importantes en la manera en que perros y gatos procesan determinadas sustancias.

“Los síntomas pueden ser similares, aunque las diferentes especies tienen metabolismos particulares frente a distintos tóxicos”, sostuvo Ferrera.

En el caso de los gatos, existe una particularidad metabólica que los vuelve especialmente sensibles a determinados medicamentos. El veterinario explicó que los felinos tienen una capacidad hepática reducida para algunos procesos metabólicos, por lo que sustancias que pueden tener un margen de seguridad diferente en otras especies pueden resultar extremadamente peligrosas para ellos.

Cuáles son las señales a reconocer ante una intoxicación Foto: Freepik.

Uno de los ejemplos más importantes es el paracetamol, cuyo uso en gatos está contraindicado porque puede resultar mortal incluso a dosis muy bajas.

Además, el comportamiento natural de los felinos también puede aumentar el riesgo. Los gatos realizan un acicalamiento frecuente, por lo que una sustancia aplicada sobre su piel puede terminar siendo ingerida al lamerse. “Las características del acicalamiento intensivo de los felinos los hacen más vulnerables a que un tóxico aplicado en la dermis pueda llegar a ser ingerido”, indicó Ferrera.

En este sentido, el especialista hizo especial hincapié en un accidente frecuente: “Una intoxicación muy común y siempre de pronóstico reservado es cuando le colocan una pipeta para perros a un gato”.

¿Existe un margen de tiempo clave para actuar? La importancia de acudir rápido al veterinario

Ante una posible intoxicación, actuar rápidamente puede ser determinante. Ferrera remarcó que, al igual que ocurre en la medicina humana, en veterinaria la atención temprana es fundamental. “En medicina siempre actuar rápido es lo más aconsejable y en veterinaria no es la excepción”, explicó el Dr. Ferrera.

En este mismo sentido, señaló que existen intoxicaciones que requieren una intervención inmediata, especialmente cuando el tóxico ingresó por vía oral. En determinadas situaciones, el equipo veterinario puede realizar un lavado gástrico y comenzar con fluidos endovenosos para intentar reducir los efectos perjudiciales de la sustancia.

Por eso, ante la sospecha de que una mascota pudo haber ingerido, inhalado o tenido contacto con un producto tóxico, no hay que esperar a que aparezcan o empeoren los síntomas. Lo indicado es comunicarse cuanto antes con un veterinario o acudir a una guardia.

Si se conoce cuál fue la sustancia involucrada, llevar el envase o producto puede ayudar al profesional a identificar el tóxico y determinar el tratamiento más adecuado.

Cuáles son las señales a reconocer ante una intoxicación Foto: Freepik.

¿Qué medidas de prevención recomienda para evitar intoxicaciones dentro de la casa y durante los paseos?

La prevención es una de las principales herramientas para evitar este tipo de accidentes. Ferrera recomienda mantener todos los productos potencialmente tóxicos fuera del alcance de los animales, preferentemente en lugares cerrados y con los envases correctamente tapados.

“Siempre dejar todos los productos potencialmente tóxicos en lugares a los que los animales no puedan acceder. En lugares con puertas y siempre tapados”, aconsejó. Entre los que requieren especial atención se encuentra el líquido refrigerante para autos, que puede estar almacenado en garajes.

El veterinario explicó que se trata de una intoxicación que muchas personas desconocen y que puede ser potencialmente mortal. “El sabor dulce que tiene les es atractivo a los animales y es potencialmente mortal”, advirtió.

Cuáles son las señales a reconocer ante una intoxicación Foto: Freepik

Durante los paseos también es importante reducir las posibilidades de que la mascota entre en contacto con sustancias desconocidas o ingiera objetos del suelo. Para eso, Ferrera considera fundamental utilizar collar o pretal y correa.

“Son elementos de seguridad. Si vemos que nuestra mascota se acerca a algún lugar con intención de llevárselo a la boca, tenemos cómo sacarlo de ahí con un simple tirón”, explicó.

En definitiva, mantener los productos peligrosos fuera del alcance, supervisar a las mascotas durante los paseos y conocer las señales de alerta puede ayudar a prevenir una intoxicación. Y ante la mínima sospecha de contacto con una sustancia tóxica, la consulta veterinaria inmediata es clave para actuar a tiempo.

Bolívar: investigan la muerte de más de 80 perros que fueron envenenados

La ciudad de Bolívar vive momentos de tensión ante una ola de perros envenenados que fallecieron en los últimos meses. Durante el 2026, más de 80 animales murieron en diferentes barrios de la localidad y todos tuvieron síntomas similares.

Las muertes ocurrieron en zonas transitadas y en espacios públicos, algo que genera preocupación. Según los propios vecinos, los animales aparecen agonizando en la vía pública, algo que sucedió el pasado 15 de julio, mientras se disputaba el choque de semifinales entre Argentina e Inglaterra. En las horas siguientes, otros tres casos se reportaron en lugares cercanos.

Ante la continuidad de las denuncias, el Municipio anunció una recompensa de $1.500.000 para quienes puedan aportar información que ayude a esclarecer los hechos y determinar quiénes estarían detrás de los envenenamientos. Esta medida fue definida durante una reunión de trabajo en la que participaron el intendente Eduardo Bucca, representantes de SAPAAB, la fiscal María Julia Sebastián y el equipo técnico municipal. También intervienen en la investigación las fuerzas de seguridad.