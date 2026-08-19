Los veterinarios coinciden: “Los gatos naranjas son más amigables, tranquilos y fáciles de entrenar”

Los gatos naranjas suelen llamar la atención por su pelaje, su expresividad y su fuerte presencia en los hogares. Foto: Unsplash.

Hay gatos que parecen nacer con una leyenda encima. Los naranjas, con su pelaje intenso y su carácter muchas veces expansivo, ocupan un lugar especial en la imaginación de quienes conviven con felinos. Se los describe como mimosos, curiosos, conversadores y muy familiares, aunque la ciencia invita a mirar ese fenómeno con matices.

La popularidad de estos gatos no se explica solo por su aspecto. Según veterinarios expertos, cerca del 80% de los gatos naranjas son machos por la genética ligada al cromosoma X, un dato que coincide con investigaciones recientes sobre el origen molecular del pelaje anaranjado en gatos domésticos. Estudios publicados en 2025 identificaron una mutación vinculada al cromosoma X que explica por qué este color aparece con mayor frecuencia en machos.

Los gatos naranjas suelen llamar la atención por su pelaje, su expresividad y su fuerte presencia en los hogares. Foto: Unsplash.

El gen naranja y una mayoría de machos

La explicación genética es clave. Los machos tienen un solo cromosoma X, por lo que si heredan la variante asociada al color naranja, desarrollan ese pelaje. Las hembras, en cambio, necesitan heredar la variante en ambos cromosomas X para ser completamente naranjas, algo menos probable. Por eso muchas gatas con una sola copia presentan patrones carey o tricolores.

Esa mayoría de machos puede influir en la percepción general sobre su temperamento. Muchos gatos naranjas que viven en hogares están castrados, y los machos castrados suelen ser vistos por sus tutores como más próximos, tranquilos o dependientes. Sin embargo, los expertos insisten en que no conviene convertir una tendencia en regla: el color no determina por sí solo cómo se comportará un animal.

¿Son realmente más amigables?

La idea de que los gatos naranjas son más sociables tiene cierto respaldo en encuestas a tutores. Un estudio publicado en Animals en 2022, realizado con dueños de gatos en México, encontró que los gatos naranjas recibieron las puntuaciones más altas en rasgos como amigables, tranquilos y fáciles de entrenar. Aun así, se trata de percepciones informadas por propietarios, no de una prueba definitiva de que el pelaje cause ese comportamiento.

Por eso, la lectura más prudente es combinar ciencia y experiencia cotidiana. Un gato naranja puede ser extrovertido, juguetón y afectuoso, pero también puede mostrarse independiente, tímido o territorial. La socialización temprana, el tipo de hogar, la relación con humanos, la presencia de otros animales y las experiencias previas pesan tanto o más que el color del pelo.

Los gatos naranjas suelen llamar la atención por su pelaje, su expresividad y su fuerte presencia en los hogares. Foto: Unsplash.

El mito, la ciencia y la vida en casa

La fama de los gatos naranjas también creció por su presencia en redes sociales, donde suelen aparecer como animales expresivos, glotones, inquietos o muy apegados a sus dueños. Esa imagen coincide con muchos relatos de convivencia, pero no alcanza para establecer una regla universal. Incluso investigadores de Stanford, al explicar el hallazgo genético del color naranja, remarcaron que el comportamiento de estos gatos sigue siendo un misterio abierto para estudios más rigurosos.

En la práctica, lo más útil para una familia no es elegir un gato solo por su color, sino observar su conducta, su nivel de confianza y sus necesidades. Los gatos naranjas pueden ser grandes compañeros, especialmente cuando reciben atención, juego, espacios seguros y una adaptación paciente al hogar. Su pelaje los hace únicos a la vista, pero su personalidad se construye día a día, como ocurre con cualquier otro felino.