El perro que recorrió 1.140 kilómetros para volver a casa: la emocionante historia de Gastón y el reencuentro con su familia

Gastón, el perro de 13 años que cruzó la Patagonia para reencontrarse con su dueña. Foto: Facebook / Política Animalista Independiente " Santa Cruz".

Gastón tiene 13 años y protagonizó una historia que atravesó buena parte de la Patagonia. El perro recorrió unos 1.140 kilómetros desde Río Gallegos, en Santa Cruz, hasta Gaiman, en Chubut, para volver a encontrarse con su dueña.

El esperado reencuentro ocurrió el 11 de agosto de 2026 y fue posible gracias a una cadena solidaria integrada por proteccionistas y voluntarios de distintas localidades. Cada uno se encargó de una parte del trayecto para que el animal pudiera completar el viaje de manera segura.

Gastón tiene 13 años y recorrió 1.140 kilómetros por la Patagonia para reencontrarse con su dueña. Foto: Facebook / Política Animalista Independiente " Santa Cruz".

La organización del operativo estuvo impulsada inicialmente por Analía Mati, integrante de Política Animalista Independiente “Santa Cruz”, quien se ocupó de convocar a personas que pudieran colaborar con el traslado.

Mientras Gastón comenzaba su recorrido desde Río Gallegos, su dueña, Miriam, aguardaba en Neuquén. La mujer había tenido que mudarse y, debido a distintas circunstancias, el perro había quedado temporalmente bajo el cuidado de su sobrina.

Gastón recorrió más de 1.000 kilómetros por la Patagonia

El traslado de Gastón requirió una logística especial debido a la distancia y a la edad del animal. El recorrido se realizó en diferentes etapas y contó con relevos de voluntarios que fueron tomando la responsabilidad del viaje en cada localidad.

El perro viajó desde Río Gallegos hasta Gaiman gracias a una cadena solidaria de voluntarios. Foto: Facebook / Política Animalista Independiente " Santa Cruz".

El perro pasó por distintos puntos de Santa Cruz y Chubut, entre ellos Comandante Luis Piedra Buena, Puerto San Julián, Pico Truncado, Tres Cerros y Comodoro Rivadavia, hasta llegar finalmente a Gaiman.

La primera parte del operativo fue coordinada por una integrante de Huellitas de Piedra Buena, quien se comunicó con Analía Mati para organizar el traslado desde Río Gallegos.

“Buscamos a Gastón y lo llevamos hasta Piedra Buena”, contó la responsable de la ONG, al explicar cómo comenzó la travesía.

La mujer también explicó que la separación del perro de su familia había sido consecuencia de una mudanza: “Siempre lo tuvieron con ellos, pero por situaciones de la vida se tuvieron que ir y había quedado en buenas manos”, reveló.

Proteccionistas de distintas localidades se organizaron para trasladar a Gastón durante su extensa travesía. Foto: Facebook / Política Animalista Independiente " Santa Cruz".

¿Por qué Gastón tuvo que ser separado de su familia?

La distancia entre Gastón y Miriam comenzó cuando la mujer tuvo que abandonar Río Gallegos para instalarse en Neuquén. Ante esa situación, el perro quedó temporalmente al cuidado de su sobrina.

Sin embargo, la joven recibió el pedido de dejar la vivienda en la que se encontraba con Gastón. La situación obligó a buscar rápidamente una solución, ya que Miriam no tenía posibilidades de viajar hasta Santa Cruz para buscar a su mascota.

Fue entonces cuando la red de proteccionistas comenzó a organizar el traslado. La idea era dividir el extenso recorrido en diferentes tramos y encontrar voluntarios que pudieran trasladar al perro de una localidad a otra.

Así, la solidaridad de personas y organizaciones de distintas ciudades permitió que Gastón pudiera avanzar progresivamente hacia su destino final.

El perro pasó por diferentes ciudades de Santa Cruz y Chubut antes de llegar a destino. Foto: Facebook / Política Animalista Independiente " Santa Cruz".

El emotivo reencuentro de Gastón con su dueña

Después de varios días de viaje y más de 1.000 kilómetros recorridos, Gastón finalmente llegó a Gaiman, donde lo esperaba Miriam.

El encuentro se produjo el 11 de agosto y estuvo marcado por la emoción tanto del animal como de su dueña. Analía Mati contó detalles del momento en diálogo con Radio LU12.

“Gastón lloró mucho cuando se encontró con Miriam. Y Miriam también, estaba muy preocupada y ahora está muy contenta. Y hay una nena que igual lo estaba esperando”.

La llegada de Gastón significó el cierre de una travesía que involucró a numerosos voluntarios y proteccionistas. Gracias a la colaboración entre distintas localidades, el perro pudo completar el recorrido y volver a estar junto a su familia.

La cadena solidaria detrás del viaje

Para Analía, el caso de Gastón también permitió visibilizar el trabajo cotidiano que realizan numerosas personas para ayudar a los animales y que muchas veces no recibe reconocimiento.

“Hay mucha gente ayudando, colaborando, gente que no se ve, gente que no dice lo que hace, que colabora desde el que le da de comer al perrito en situación de calle hasta el que colabora. Todos somos proteccionistas de alguna manera y eso es muy loable”, subrayó.

La integrante de Política Animalista Independiente “Santa Cruz” aprovechó además para pedir una mayor participación de la comunidad en las organizaciones que trabajan con animales. “Necesitamos gente que se involucre y que quiera estar en la asociación”, convocó.

Quienes quieran conocer y acompañar las acciones de Política Animalista Independiente “Santa Cruz” pueden hacerlo a través de su página de Facebook, donde se comparten diferentes casos de rescate y asistencia animal en la región.