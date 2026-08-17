Especialistas en adiestramiento canino concuerdan: “Saludar a tu perro cuando entras en casa es la semilla de la mala educación”

Saludar a tu perro cuando entras en casa es la semilla de la mala educación. Foto: Unsplash

Llegar a casa y ver a un perro saltando, ladrando o buscando contacto puede parecer una muestra de amor irresistible. Sin embargo, para algunos educadores caninos, responder de inmediato con caricias y atención puede reforzar una conducta descontrolada que, con el tiempo, afecta la convivencia.

La advertencia del adiestrador Víctor Mareño sobre los errores en el reencuentro

El adiestrador Víctor Mareño advierte que el problema no está en querer a la mascota ni en recibirla con afecto, sino en el momento en que se entrega esa respuesta. Si el dueño acaricia, habla con entusiasmo o celebra al animal mientras está en plena excitación, el perro puede interpretar que saltar, ladrar o invadir el espacio es la forma correcta de conseguir atención.

En ese sentido, la escena cotidiana del regreso al hogar puede convertirse en una lección no deseada. Cada gesto del humano funciona como una señal: si el perro está alterado y recibe premio emocional, repetirá esa conducta. Por eso, la recomendación central de Mareño es evitar reforzar la sobreexcitación y esperar a que el animal recupere el control antes de saludarlo.

El adiestrador canino Víctor Mareño. Foto: Instagram @adican_adiestradorcanino

La calma como aprendizaje clave para lograr una convivencia equilibrada con tu mascota

La calma no aparece sola: se enseña. Para los especialistas en adiestramiento canino, el objetivo es que el perro comprenda que la tranquilidad también tiene recompensa. Esto no implica ignorarlo durante largos minutos ni tratarlo con frialdad, sino marcar una pauta clara: primero baja la intensidad, después llegan las caricias.

Una forma práctica de hacerlo es entrar con una actitud serena, evitar movimientos bruscos y no responder al mismo nivel de energía del animal. Si el perro conoce órdenes básicas, se le puede pedir que se siente o espere unos segundos. Cuando logra hacerlo, recibe atención. Así, el reencuentro deja de ser un momento caótico y se transforma en una instancia de aprendizaje.

La importancia de la constancia: por qué no debés cambiar las pautas de interacción

La constancia es una de las claves más importantes. Si un día el dueño evita premiar los saltos, pero al siguiente los responde con juegos, abrazos o entusiasmo, el mensaje se vuelve confuso. El perro no entiende excepciones humanas: aprende por repetición, asociación y consecuencias.

Por eso, todos los integrantes de la casa deberían mantener la misma regla. Si la mascota está alterada, se espera. Si se calma, recibe caricias y atención. Esa coherencia permite que el animal incorpore el hábito de recibir a las personas sin desbordarse, algo especialmente útil en hogares con chicos, adultos mayores o visitas frecuentes.

Para algunos educadores caninos, responder de inmediato con caricias y atención puede reforzar una conducta descontrolada. Foto: Unsplash

Afecto y límites: por qué esperar la calma no significa dejar de querer a tu perro

Uno de los malentendidos más comunes es creer que poner límites equivale a ser distante. En realidad, los educadores caninos remarcan que el afecto sigue estando presente, pero se ofrece de una manera más ordenada. Esperar unos segundos no rompe el vínculo: ayuda a que el perro gestione mejor sus emociones.

El cariño no desaparece, solo cambia de momento. Cuando la mascota deja de saltar, baja la ansiedad o responde a una orden sencilla, el saludo puede llegar con naturalidad. De esa forma, el animal aprende que no necesita desbordarse para ser visto, querido o atendido por su dueño.

Consecuencias a largo plazo: el impacto de la sobreexcitación en la salud y conducta canina

Si la sobreexcitación se convierte en rutina, puede derivar en problemas de conducta: ladridos excesivos, saltos sobre personas, dificultad para obedecer, ansiedad ante las llegadas o incapacidad para relajarse dentro del hogar. Lo que empieza como una bienvenida efusiva puede terminar transformándose en un hábito difícil de corregir.

Por eso, la recomendación de Víctor Mareño apunta a una convivencia más equilibrada: no se trata de evitar el saludo, sino de elegir el momento adecuado. Primero, calma. Después, contacto. Para el perro, esa diferencia puede ser decisiva; para el dueño, una manera simple de educar sin castigos y fortalecer el vínculo con su mascota.