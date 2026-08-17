comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Especialistas en adiestramiento canino concuerdan: “Saludar a tu perro cuando entras en casa es la semilla de la mala educación”

Educadores caninos advierten que responder con caricias y atención cuando el perro está sobreexcitado puede reforzar malos hábitos.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Saludar a tu perro cuando entras en casa es la semilla de la mala educación.
Saludar a tu perro cuando entras en casa es la semilla de la mala educación. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Llegar a casa y ver a un perro saltando, ladrando o buscando contacto puede parecer una muestra de amor irresistible. Sin embargo, para algunos educadores caninos, responder de inmediato con caricias y atención puede reforzar una conducta descontrolada que, con el tiempo, afecta la convivencia.

La advertencia del adiestrador Víctor Mareño sobre los errores en el reencuentro

El adiestrador Víctor Mareño advierte que el problema no está en querer a la mascota ni en recibirla con afecto, sino en el momento en que se entrega esa respuesta. Si el dueño acaricia, habla con entusiasmo o celebra al animal mientras está en plena excitación, el perro puede interpretar que saltar, ladrar o invadir el espacio es la forma correcta de conseguir atención.

En ese sentido, la escena cotidiana del regreso al hogar puede convertirse en una lección no deseada. Cada gesto del humano funciona como una señal: si el perro está alterado y recibe premio emocional, repetirá esa conducta. Por eso, la recomendación central de Mareño es evitar reforzar la sobreexcitación y esperar a que el animal recupere el control antes de saludarlo.

Mareño advierte que el problema no está en querer a la mascota ni en recibirla con afecto, sino en el momento en que se entrega esa respuesta.
El adiestrador canino Víctor Mareño. Foto: Instagram @adican_adiestradorcanino

La calma como aprendizaje clave para lograr una convivencia equilibrada con tu mascota

La calma no aparece sola: se enseña. Para los especialistas en adiestramiento canino, el objetivo es que el perro comprenda que la tranquilidad también tiene recompensa. Esto no implica ignorarlo durante largos minutos ni tratarlo con frialdad, sino marcar una pauta clara: primero baja la intensidad, después llegan las caricias.

Contenido Recomendado

Veterinarios coinciden:“Para la mayoría de los gatos y perros, el agua de la canilla es adecuada”

Veterinarios coinciden: “Para la mayoría de los gatos y perros, el agua de la canilla es adecuada”

Diego Ferrera, veterinario:“Plantas, medicamentos, productos de limpieza, insecticidas pueden causar riesgos”

Diego Ferrera, veterinario: “Plantas, medicamentos, productos de limpieza, insecticidas pueden causar riesgos”

Una forma práctica de hacerlo es entrar con una actitud serena, evitar movimientos bruscos y no responder al mismo nivel de energía del animal. Si el perro conoce órdenes básicas, se le puede pedir que se siente o espere unos segundos. Cuando logra hacerlo, recibe atención. Así, el reencuentro deja de ser un momento caótico y se transforma en una instancia de aprendizaje.

La importancia de la constancia: por qué no debés cambiar las pautas de interacción

La constancia es una de las claves más importantes. Si un día el dueño evita premiar los saltos, pero al siguiente los responde con juegos, abrazos o entusiasmo, el mensaje se vuelve confuso. El perro no entiende excepciones humanas: aprende por repetición, asociación y consecuencias.

Por eso, todos los integrantes de la casa deberían mantener la misma regla. Si la mascota está alterada, se espera. Si se calma, recibe caricias y atención. Esa coherencia permite que el animal incorpore el hábito de recibir a las personas sin desbordarse, algo especialmente útil en hogares con chicos, adultos mayores o visitas frecuentes.

Para algunos educadores caninos, responder de inmediato con caricias y atención puede reforzar una conducta descontrolada. Foto: Unsplash

Afecto y límites: por qué esperar la calma no significa dejar de querer a tu perro

Uno de los malentendidos más comunes es creer que poner límites equivale a ser distante. En realidad, los educadores caninos remarcan que el afecto sigue estando presente, pero se ofrece de una manera más ordenada. Esperar unos segundos no rompe el vínculo: ayuda a que el perro gestione mejor sus emociones.

El cariño no desaparece, solo cambia de momento. Cuando la mascota deja de saltar, baja la ansiedad o responde a una orden sencilla, el saludo puede llegar con naturalidad. De esa forma, el animal aprende que no necesita desbordarse para ser visto, querido o atendido por su dueño.

Consecuencias a largo plazo: el impacto de la sobreexcitación en la salud y conducta canina

Si la sobreexcitación se convierte en rutina, puede derivar en problemas de conducta: ladridos excesivos, saltos sobre personas, dificultad para obedecer, ansiedad ante las llegadas o incapacidad para relajarse dentro del hogar. Lo que empieza como una bienvenida efusiva puede terminar transformándose en un hábito difícil de corregir.

Por eso, la recomendación de Víctor Mareño apunta a una convivencia más equilibrada: no se trata de evitar el saludo, sino de elegir el momento adecuado. Primero, calma. Después, contacto. Para el perro, esa diferencia puede ser decisiva; para el dueño, una manera simple de educar sin castigos y fortalecer el vínculo con su mascota.

PerrosMascotas
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei, en el acto homenaje al General José de San Martín:“Hoy la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos”

Javier Milei, en el acto homenaje al General José de San Martín: “Hoy la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos”

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Economía

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

ANSES cambia el calendario tras el feriado:quiénes cobran del martes 18 al viernes 21 de agosto

Empleadas domésticas:cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos