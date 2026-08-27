Llega una nueva edición de la Feria de las Orquídeas: tendrá miles de ejemplares, entrada gratis y asesoramiento

Orquídeas, flor. Foto: ChatGPT.

Los amantes de las plantas tendrán una nueva oportunidad para descubrir el fascinante mundo de las orquídeas. El sábado 5 y domingo 6 de septiembre se realizará por primera vez en Caballito la Feria de Orquídeas de Ogata Orchids, con entrada gratuita y una propuesta pensada tanto para quienes recién comienzan a cultivar como para los coleccionistas más experimentados.

La feria tendrá lugar frente al Parque Centenario, en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en Av. Díaz Vélez 4880. Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer los distintos puestos y conocer cientos de ejemplares provenientes de la producción de Ogata Orchids.

Feria de las Orquídeas. Foto: Instagram.

Orquídeas para principiantes y coleccionistas

La propuesta incluirá una amplia variedad de orquídeas, con opciones para distintos niveles de experiencia. Habrá ejemplares ideales para quienes quieren iniciarse en el cuidado de estas plantas, además de variedades destinadas a quienes ya cuentan con una colección y buscan nuevos ejemplares para sumar.

La actividad también será una oportunidad para conocer más sobre el cultivo y recibir recomendaciones directamente de productores especializados.

Por otro lado, uno de los principales atractivos será la Clínica de Orquídeas, un espacio de asesoramiento gratis para resolver dudas y problemas relacionados con el cuidado de las plantas.

Los visitantes podrán llevar sus consultas y recibir un diagnóstico y recomendaciones de productores, una alternativa especialmente útil para quienes tienen una orquídea en casa y no saben cómo recuperar su planta o mejorar su crecimiento.

Cuándo y dónde es la feria de las orquídeas Foto: Pinterest

Cuándo y dónde es la feria de las orquídeas

La Feria de Orquídeas de Ogata Orchids se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 10:30 a 18:30, en Av. Díaz Vélez 4880, Caballito, frente al Parque Centenario.

La entrada será gratuita y no será necesario pagar para acceder al evento. Además, durante los dos días se recibirán alimentos no perecederos para realizar una donación, por lo que quienes asistan podrán colaborar con la iniciativa solidaria.

La llegada de la feria a Caballito propone así un nuevo punto de encuentro para los fanáticos de las orquídeas, con ejemplares para todos los niveles, asesoramiento especializado y actividades gratuitas durante todo el fin de semana.

Orquídeas para principiantes y coleccionistas Foto: Unsplash.

Las orquídeas tienen un sistema de polinización único en la naturaleza

Una de las características que hace tan especiales a las orquídeas es la forma en que atraen a sus polinizadores. A diferencia de la mayoría de las flores, muchas especies desarrollaron estructuras extremadamente complejas para captar la atención de abejas, mariposas y otros insectos.

Su pétalo principal, conocido como labelo, funciona como una especie de “pista de aterrizaje”, guiando al polinizador hasta el néctar. Durante ese recorrido, el insecto queda con el polen adherido a su cuerpo, lo que aumenta notablemente las posibilidades de fecundar otra flor.

Los especialistas consideran que ninguna otra familia de plantas desarrolló un mecanismo de polinización tan sofisticado, motivo por el cual suelen describir a las orquídeas como las flores más elaboradas de la naturaleza.