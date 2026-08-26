China ya tiene su primer parque “libre de mosquitos”: la fórmula con trampas inteligentes y plantas repelentes para lograrlo

China ya tiene su primer parque “libre de mosquitos”. Foto: Yahoo Noticias

Las autoridades de Pekín pusieron en marcha un proyecto piloto para controlar la proliferación de mosquitos en la capital china, una preocupación creciente debido al aumento de enfermedades transmitidas por estos insectos y a la expansión de su presencia hacia regiones del norte del país.

El programa tiene como principal escenario al parque Yongdinghe, que se convirtió en el primer espacio público de la ciudad declarado “libre de mosquitos”, gracias a una combinación de tecnología, intervenciones ambientales y tareas permanentes de prevención.

El parque Yongdinghe en Mentougou: el escenario del proyecto piloto municipal

Ubicado en el distrito occidental de Mentougou, a orillas del río Yongding, el parque funciona como laboratorio a cielo abierto de una estrategia que busca reducir la densidad de mosquitos y limitar el riesgo de transmisión de enfermedades.

El parque funciona como laboratorio a cielo abierto de una estrategia que busca reducir la densidad de mosquitos. Foto: Unsplash

La iniciativa forma parte de un plan municipal más amplio destinado a controlar la expansión de estos insectos, cuya actividad estacional se extiende cada vez más debido a factores climáticos y urbanos.

El proyecto se sustenta en tres grandes pilares: trampas inteligentes, barreras vegetales repelentes y un sistema continuo de eliminación de posibles focos de reproducción.

Trampas inteligentes: el sistema que imita la temperatura y respiración humana para capturar insectos

La primera herramienta del plan consiste en la instalación de trampas inteligentes diseñadas para atraer especialmente a las hembras de mosquito, las únicas responsables de las picaduras.

Los dispositivos reproducen dos señales características del cuerpo humano: la emisión de dióxido de carbono a través de un sistema que simula la respiración y la generación de calor corporal. Esta combinación actúa como un potente señuelo para los insectos, que son capturados mediante un mecanismo de succión.

La primera herramienta consiste en la instalación de trampas inteligentes diseñadas para atraer a las hembras de mosquito. Foto: Unsplash

Las trampas están ubicadas en distintos sectores del parque y pueden ser observadas por los visitantes. Además, cuentan con pantallas que muestran en tiempo real la cantidad de ejemplares capturados durante la jornada. Según las autoridades locales, algunos dispositivos llegan a atrapar hasta 3.000 mosquitos por día.

Menta, campanilla china y hierba gatera: el escudo vegetal de 800 metros cuadrados

El segundo frente de acción apuesta por soluciones basadas en la naturaleza. En distintas áreas del parque fueron plantadas especies consideradas repelentes naturales de mosquitos, entre ellas menta, hierba gatera y campanilla china.

En conjunto, estas plantaciones cubren unos 800 metros cuadrados y forman una barrera vegetal destinada a desalentar la presencia de los insectos en las zonas de mayor circulación de personas.

La estrategia se complementa con otras medidas ambientales, como la esterilización del suelo y diferentes intervenciones. Foto: Unsplash

La estrategia se complementa con otras medidas ambientales, como la esterilización del suelo y diferentes intervenciones orientadas a dificultar la reproducción y supervivencia de las poblaciones de mosquitos.

Control de focos: drenaje de pozos y limpieza de aguas pluviales para evitar la proliferación

La tercera línea de trabajo se enfoca en eliminar los espacios donde los mosquitos pueden reproducirse.

Para ello, se desarrollan tareas periódicas de mantenimiento de la vegetación y de vigilancia sobre áreas propensas a acumular agua estancada. Los equipos municipales limpian pozos de aguas pluviales, zanjas de drenaje y sectores bajos donde pueden formarse pequeños reservorios, considerados hábitats ideales para el desarrollo de larvas.

Las autoridades también impulsan estas prácticas en otros espacios públicos de Pekín. Algunos parques adoptaron soluciones complementarias. Es el caso del parque Xiangshan, en el noroeste de la ciudad, donde se introdujeron peces que se alimentan de larvas de mosquito en varios estanques como método de control biológico.

Los equipos municipales limpian pozos de aguas pluviales y zanjas de drenaje donde pueden formarse pequeños reservorios. Foto: Unsplash

Amenaza sanitaria: el riesgo de reaparición de brotes de dengue y chikunguña en China

La decisión de reforzar el control de mosquitos llega en un contexto sanitario que genera creciente preocupación entre expertos y autoridades.

La inquietud radica en que los mosquitos son vectores de enfermedades como la chikunguña y el dengue. La primera provocó más de 7.000 casos en la provincia sureña de Cantón durante el último año, mientras que el dengue registró en 2024 el brote más importante de los últimos cinco años en esa misma región.

Si bien el norte de China no es actualmente una zona endémica para estas enfermedades, los especialistas advierten que pueden producirse contagios locales cuando coinciden condiciones adecuadas de temperatura, humedad y densidad de mosquitos.

En ese marco, Yongdinghe representa apenas el primer paso de un plan trienal lanzado este año por la capital china. La meta oficial es que para 2028 el 80% de las comunidades y espacios públicos de la ciudad participen en la iniciativa de “comunidades libres de mosquitos”, conformando una amplia red de prevención destinada a mejorar la calidad de vida urbana y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles brotes de enfermedades transmitidas por vectores.