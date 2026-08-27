Feroz tormenta en Santa Fe: los impresionantes videos del granizo y las fuertes ráfagas de viento en San Genaro y Las Rosas

La fuerte tormenta sorprendió durante la mañana a vecinos de San Genaro y Las Rosas, en el centro-sur de Santa Fe. Foto: Capturas de pantalla X.

Una fuerte tormenta atravesó este jueves a distintos sectores del centro-sur de Santa Fe y dejó como saldo caída de granizo y fuertes ráfagas en localidades como San Genaro y Las Rosas. La inestabilidad también alcanzó zonas de Armstrong, Las Parejas, Monte de Oca y el Cordón Industrial, donde se mantuvo la posibilidad de nuevas precipitaciones, actividad eléctrica y fenómenos puntuales durante la jornada.

Granizo y ráfagas sobre Ruta Provincial 65 en Santa Fe. Video: X / @MeteoFedex.

Las imágenes registradas por vecinos permitieron observar la intensidad del temporal y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

En Las Rosas, uno de los fenómenos más destacados fue la caída de granizo, mientras que en San Genaro se registraron fuertes ráfagas y el avance de la tormenta.

Las Rosas , provincia de Santa Fe. Video: @DHFERRARI.

¿La tormenta en Santa Fe tiene relación con El Niño?

El episodio de este jueves no puede atribuirse directamente a El Niño, ya que cada tormenta responde a condiciones atmosféricas particulares. Sin embargo, el fenómeno climático sí puede modificar los patrones generales de precipitación y aumentar la probabilidad de determinados eventos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su actualización de agosto que las condiciones del ENOS son compatibles con una fase cálida, es decir, El Niño, y estimó una probabilidad cercana al 100% de que esta condición se mantenga durante el trimestre agosto-septiembre-octubre de 2026.

El temporal dejó una intensa caída de granizo en Las Rosas y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de la región. Foto: X / @JuaniAyoroaOK.

El organismo también señaló que durante la fase cálida de El Niño aumenta la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el Litoral, además de una mayor frecuencia de episodios de lluvias intensas.

En este contexto, pueden producirse fenómenos meteorológicos de alto impacto, entre ellos tormentas severas, granizo, ráfagas intensas y acumulados importantes de lluvia en períodos cortos.

Por eso, la tormenta que afectó a San Genaro, Las Rosas y otras localidades santafesinas se inscribe dentro de un escenario climático que favorece una mayor frecuencia de determinados eventos de precipitación, aunque no significa que cada tormenta que se registre en la provincia sea causada por El Niño.

El viento y el granizo produjeron importantes daños en Las Rosas, provincia de Santa Fe. Video: X / @emergenciasAR.

¿Qué puede pasar con el tiempo en Santa Fe?

El contexto climático para las próximas semanas mantiene bajo atención a la región del Litoral argentino, especialmente ante la posibilidad de episodios de lluvias intensas.

Las imágenes registradas por vecinos muestran la intensidad de la tormenta que avanzó por varias localidades santafesinas. Foto: X / @GastonBais.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene disponible su monitoreo del fenómeno ENOS y sus pronósticos climáticos trimestrales para seguir la evolución de las condiciones atmosféricas durante agosto, septiembre y octubre.

En este escenario, las autoridades y la población deberán permanecer atentas a las actualizaciones meteorológicas ante la posibilidad de nuevas tormentas, granizo y ráfagas fuertes en distintos puntos de Santa Fe.