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Meta limitará el uso de Instagram y Facebook para adolescentes: habrá bloqueo nocturno y tope de dos horas diarias

La compañía informó que las cuentas de adolescentes incorporarán por defecto restricciones para reducir el tiempo de pantalla. Además del bloqueo nocturno, los usuarios recibirán recordatorios cada 15 minutos de uso continuo para incentivar pausas periódicas.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Meta limitará el uso de Instagram y Facebook para adolescentes.
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Meta anunció una serie de nuevas restricciones para los adolescentes que utilizan Instagram y Facebook, en el marco de un acuerdo alcanzado con fiscales generales de Estados Unidos para cerrar un histórico litigio sobre el impacto de las redes sociales en menores de edad. Entre las medidas más relevantes figuran un límite diario de dos horas de uso, el bloqueo automático de las aplicaciones durante la noche y la desactivación de notificaciones durante el horario escolar.

Nuevos límites de uso y más controles parentales

La compañía informó que las cuentas de adolescentes incorporarán por defecto restricciones destinadas a reducir el tiempo de pantalla. Además del bloqueo nocturno, los usuarios recibirán recordatorios cada 15 minutos de uso continuo para incentivar pausas periódicas. A esto se sumarán nuevas herramientas de supervisión para que los padres puedan gestionar de manera más sencilla cómo sus hijos utilizan las plataformas.

Meta informó que las cuentas de adolescentes incorporarán restricciones para reducir el tiempo de pantalla. Foto: Reuters (Hollie Adams)

Meta también se comprometió a reforzar los mecanismos de verificación de edad y mejorar los controles de contenido para adecuarlos a cada grupo etario. Según la empresa, el objetivo es ofrecer una experiencia más segura para los jóvenes sin impedir completamente el acceso a las redes sociales.

El acuerdo millonario que obliga a Meta a realizar cambios

Las nuevas medidas forman parte de un acuerdo que aún debe recibir la aprobación del juez federal que supervisa el caso en California. La demanda había sido impulsada inicialmente por 29 estados, que acusaron a Meta de diseñar características orientadas a maximizar el tiempo de permanencia de niños y adolescentes en sus plataformas.

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Si bien la empresa aceptó implementar modificaciones y desembolsar hasta 16.680 millones de dólares para resolver las demandas, continúa negando las acusaciones y cualquier responsabilidad por los hechos denunciados. Durante el proceso judicial, Meta defendió las herramientas de seguridad que ya había incorporado en los últimos años, como configuraciones especiales para adolescentes, controles parentales y límites de tiempo.

Meta defendió las herramientas de seguridad que ya había incorporado en los últimos años para adolescentes. Foto: REUTERS

Uno de los puntos más cuestionados durante el juicio fue la baja adopción de la función “Take a Break”, creada para recomendar descansos tras períodos prolongados de uso. Datos presentados en el tribunal mostraron que apenas el 1,8% de los adolescentes había activado voluntariamente esa herramienta antes de que comenzara a implementarse por defecto.

Meta le pide a TikTok y YouTube que adopten las mismas reglas

Junto con el anuncio, la empresa difundió una carta abierta dirigida a TikTok y YouTube para que incorporen medidas similares. Según Meta, las restricciones serán mucho más efectivas si los adolescentes encuentran estándares de protección equivalentes en todas las plataformas digitales que utilizan a diario.

Todas las plataformas deberían empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes de estas maneras”, sostuvo la compañía. El argumento central es que los jóvenes podrían migrar fácilmente a otros servicios si las limitaciones existen únicamente en Instagram o Facebook, reduciendo así el impacto de las nuevas políticas.

TikTok. Foto Reuters.
Meta difundió una carta abierta dirigida a TikTok y YouTube para que incorporen medidas similares. Foto: Reuters

Un debate global que también llega a la Argentina

La decisión de Meta se produce en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las redes sociales. España anunció este año una prohibición de acceso para menores de 16 años, mientras que Francia y Dinamarca impulsan iniciativas similares con límites de 15 años. Por su parte, Australia avanzó con una prohibición legal para menores de 16 años, convirtiéndose en uno de los casos más estrictos a nivel internacional.

En Argentina no existe actualmente una restricción equivalente, aunque el debate comenzó a instalarse tanto en el ámbito legislativo como en la discusión pública. A diferencia de las propuestas que buscan prohibir el acceso por edad, el esquema impulsado por Meta apunta a regular el tiempo y las condiciones de uso, una estrategia que podría anticipar el rumbo de futuras regulaciones sobre la actividad de adolescentes en el ecosistema digital.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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