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De qué murió Rubén “El Negro ” Rada: qué problema de salud tenía el histórico músico uruguayo

La noticia causó una gran tristeza en el mundo de la música. De qué murió Rubén Rada.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El artista uruguayo tenía 83 años.
El artista uruguayo tenía 83 años. Foto: 970 Universal
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Rubén Rada murió este miércoles 26 de agosto y la noticia causó un gran vacío en el ambiente de la música. El artista tenía 83 años, se encontraba internado desde hace un mes y se supo qué problema de salud atravesó hasta su triste deceso.

La noticia sobre su fallecimiento se dio a conocer cerca de las 17 de este miércoles 26 de agosto y fue comunicada por su familia. A través de las redes sociales oficiales del artista uruguayo, expresaron el profundo dolor por su muerte: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre”.

Murió Rubén Rada
Murió Rubén Rada Foto: Captura X

De qué murió Rubén “El Negro” Rada

En el posteo realizado en Instagram, la familia del artista comunicó qué problema de salud atravesó este último tiempo. Se trata de una neumonía que lo obligó a estar un mes internado. Como consecuencia del delicado cuadro, “El Negro” perdió la vida.

Murió Rubén Rada: la carrera del legendario artista uruguayo que perdió la vida a los 83 años

Pionero absoluto del candombe beat, Rubén “El Negro” Rada transformó la música rioplatense al fusionar las raíces afro-uruguayas con el rock, el jazz y el pop. A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, integró formaciones míticas que cambiaron la historia cultural de la región:

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  • El Kinto: junto a Eduardo Mateo, sentó las bases del candombe beat a fines de los años 60, electrificando los ritmos afro-uruguayos y revolucionando la escena popular.
  • Tótems y Opa: con Los Tótems se convirtió en un suceso de ventas y popularidad en ambas orillas del Río de la Plata. Más tarde, con Opa en Estados Unidos, llevó el candombe a un diálogo de vanguardia con el jazz fusión internacional.
  • Carrera solista e ícono multgeneracional: compuso clásicos indelebles como Cha-cha, muchacha, Candombe para Gardel, Muriendo de plena y Rock de la calle. Además, su faceta para el público infantil con Rada Kids lo convirtió en una figura entrañable para distintas generaciones.

El vínculo entrañable de Rubén Rada con la Argentina

Aunque siempre llevó la bandera uruguaya en el corazón, Argentina fue para Rada un hogar artístico y personal fundamental. En las décadas de 1970 y 1980 se radicó en Buenos Aires, integrándose de lleno a la escena musical porteña y cosechando una masiva popularidad.

Entabló una amistad entrañable y colaboró con los grandes referentes del rock nacional argentino, desde Charly García y Fito Páez hasta Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia y León Gieco. En los escenarios argentinos no jugaba como visitante: llenó estadios, teatros y festivales de todo el país, consagrándose como uno de los artistas uruguayos más queridos por el público local.

Rubén Rada.
Rubén Rada. Foto: X

Más allá de sus participaciones con Spinetta, Charly o Fito, Rada entabló una sociedad artística fundamental con el bajista Javier Malosetti. Juntos compartieron escenarios, giras y proyectos de virtuosismo puro donde cruzaron el jazz, el groove, el candombe y el rock. El hito máximo de esa colaboración fue el disco doble en vivo Varsovia (2007), grabado en La Trastienda de Buenos Aires, considerado una de las cumbres de la música rioplatense por la química y el talento de ambos en escena.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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