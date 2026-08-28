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Crece hasta 60 centímetros, atrae a los polinizadores y tiene flores naranjas y amarillas: la planta que alegra el jardín

Esta variedad ornamental creció hasta 60 centímetros y se destacó por su floración prolongada y su aporte a la biodiversidad.

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La planta que alegra el jardín.
La planta que alegra el jardín. Foto: Gemini
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La zinnia ‘Soleado’ se convirtió en una de las plantas más vistosas del jardín gracias a sus flores de tonos naranja y amarillo, que no solo aportaron color sino que también atrajeron a numerosos polinizadores. Esta variedad, perteneciente a la especie Zinnia haageana —conocida como zinnia mexicana—, desarrolló tallos de hasta 60 centímetros de altura y se ganó un lugar entre las favoritas para quienes buscan sumar vida y movimiento a sus espacios verdes.

La Royal Horticultural Society (RHS) la incluyó entre las especies recomendadas para jardines que buscan favorecer la presencia de fauna. Sus flores, con pétalos bicolores y un centro más oscuro, resultaron especialmente atractivas para abejas y otros insectos, lo que la transformó en una aliada clave para quienes desean fomentar la biodiversidad.

Cómo se cultivó la zinnia ‘Soleado’ y cuáles fueron sus cuidados

Para lograr un desarrollo óptimo, la zinnia ‘Soleado’ necesita sol pleno y un suelo fértil, rico en materia orgánica y con buen drenaje. No tolera los terrenos encharcados, por lo que fue fundamental evitar el exceso de agua.

Si tenés un balcón soleado, esta planta puede convertirse en la protagonista del espacio. Foto: Foto: Gemini

La siembra de sus semillas se realiza en primavera, y en zonas de clima cálido se pudo hacer directamente en el lugar definitivo. La planta alcanza la madurez en aproximadamente un año, y su floración se extendió durante los meses cálidos, llegando hasta las primeras heladas de otoño.

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Uno de los secretos para prolongar la floración es retirar las flores marchitas de manera regular, lo que permitió disfrutar de su colorido por más tiempo.

Por qué la zinnia ‘Soleado’ fue elegida para atraer polinizadores

Además de su valor ornamental, la zinnia ‘Soleado’ se destaca por su capacidad para atraer insectos polinizadores. La RHS y distintas fuentes de jardinería coincidieron en que sus flores son visitadas por abejas y otros insectos, lo que la hizo ideal para jardines destinados a la vida silvestre.

Por su tamaño compacto, también se adapta bien a macetas, contenedores, canteros y borduras, sumando versatilidad a la hora de diseñar espacios verdes.

Con su crecimiento de hasta 60 centímetros, sus flores bicolores y su aporte a la biodiversidad, la zinnia ‘Soleado’ se consolida como una opción ideal para quienes buscan sumar color y movimiento al jardín durante la temporada cálida.

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