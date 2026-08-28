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Vuelve la Fiesta Provincial del Asado con Cuero a Bolívar: fecha, entrada gratis y show de Yamila Cafrune

La cuarta edición de la Fiesta Provincial del Asado con Cuero y Concurso de Asadores ya tiene fecha confirmada. Será el 21 y 22 de noviembre en el Parque Las Acollaradas, con entrada libre y gratuita, propuestas para toda la familia, participación de instituciones locales y el cierre musical de Yamila Cafrune.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Fiesta del Asado con Cuero
Fiesta del Asado con Cuero Foto: -
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Bolívar volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones gastronómicas y tradicionalistas más convocantes de la región. El próximo 21 y 22 de noviembre, el Parque Las Acollaradas recibirá la cuarta edición de la Fiesta Provincial del Asado con Cuero y Concurso de Asadores, un evento con entrada gratuita que combinará gastronomía, música, actividades criollas y propuestas para toda la familia.

La presentación oficial estuvo encabezada por autoridades de las áreas de Cultura y Turismo, junto a referentes del tradicionalismo local, quienes confirmaron el regreso de una fiesta que busca fortalecer la identidad bonaerense y generar un importante movimiento económico para las instituciones participantes.

Una fiesta solidaria que moviliza a las instituciones de Bolívar

Además de su perfil cultural y turístico, el evento tendrá un fuerte componente solidario. Las instituciones locales podrán participar con cantinas y espacios de venta para recaudar fondos, una modalidad que ya se convirtió en uno de los sellos distintivos de la celebración.

Desde la organización informaron que continúa abierta la convocatoria para aquellas entidades interesadas en sumarse. Para ello, podrán acercarse a la Dirección de Cultura y conocer los requisitos para formar parte de la propuesta.

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Fiesta Provincial del Asado con Cuero
Bolívar se prepara para celebrar la Fiesta Provincial del Asado con Cuero Foto: Municipio Bolívar

Uno de los principales atractivos volverá a ser el tradicional asado con cuero, una técnica de cocción que demanda largas horas de preparación y que representa una de las expresiones gastronómicas más emblemáticas del campo argentino. Durante la fiesta se cocinarán vaquillonas enteras y por trozos, que luego serán comercializadas por las instituciones participantes.

Concurso de asadores y una tradición que sigue vigente

El domingo será el turno del esperado Concurso de Asadores, donde participantes de distintos puntos demostrarán su experiencia frente al fuego. La preparación requiere entre 12 y 16 horas de cocción continua, un proceso que despierta la curiosidad de vecinos y visitantes y que se transforma en uno de los espectáculos centrales del evento.

Los organizadores remarcaron que la fiesta también apunta a acercar estas tradiciones a las nuevas generaciones, permitiendo que niños y jóvenes conozcan prácticas vinculadas a la cultura rural que forman parte del patrimonio popular argentino.

Fiesta Provincial del Asado con Cuero
La fiesta bonaerense que cocina vaquillonas durante 16 horas Foto: Municipio Bolívar

Peña folklórica, juegos criollos y feria de artesanos

La programación comenzará el sábado por la noche con una gran peña folclórica, en la que participarán artistas y ballets locales. En ese marco se realizará el tradicional encendido del fuego que dará inicio a la preparación del asado.

Durante el domingo habrá además juegos tradicionalistas, feria de artesanos y manualistas, puestos gastronómicos y actividades pensadas para toda la familia. La combinación de música, cocina y tradición buscará convertir al predio en un punto de encuentro para vecinos y turistas.

Yamila Cafrune será la figura central del cierre

El broche de oro llegará el domingo por la tarde con la presentación de Yamila Cafrune, una de las voces más reconocidas del folclore argentino. Su actuación será el cierre de una edición que apuesta a consolidarse como una de las fiestas populares más importantes de la región.

Desde el área de Turismo destacaron que la recuperación de esta fecha representa una oportunidad para atraer visitantes de distintos puntos de la provincia y potenciar el movimiento comercial del distrito durante el fin de semana. Para quienes deseen disfrutar de toda la experiencia, el predio contará además con un sector de acampe.

Con entrada libre y gratuita, la 4ª Fiesta Provincial del Asado con Cuero y Concurso de Asadores buscará reunir nuevamente a miles de personas alrededor de una tradición que combina identidad, gastronomía y encuentro comunitario en el corazón de Bolívar.

Fiestas RegionalesEscapadasAsadoBolívar
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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