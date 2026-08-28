Escapadas en Buenos Aires: los pueblos con fiestas, historias secretas y sabores imperdibles para visitar este fin de semana

Saldungaray festejará su 126° aniversario Foto: El diario de Pringles

Peñas folklóricas, aniversarios, cabalgatas, ferias y celebraciones patronales convertirán a la provincia de Buenos Aires en un enorme escenario durante el fin de semana. La agenda ofrece alternativas para quienes buscan una escapada diferente, rodeada de naturaleza, gastronomía e historia.

Entre los destinos destacados aparecen Castelli, Gouin, La Angelita, Saldungaray y López Lecube. Cada localidad propone una experiencia particular: desde conocer una comunidad marcada por la inmigración sirio-libanesa hasta visitar una iglesia monumental levantada en medio del campo.

Castelli celebra su historia junto al río Salado

Castelli festeja su 161° aniversario con actividades culturales y la tradicional Fiesta del Fortín. La historia del distrito comenzó a mediados del siglo XIX, cuando el crecimiento económico del sudeste bonaerense impulsó la creación de un pueblo cercano al río Salado.

En 1856 se proyectó Villa Castelli, mientras que el partido fue creado oficialmente el 31 de agosto de 1865. Años después, la llegada del ferrocarril favoreció el desarrollo de la producción agropecuaria y la formación del actual centro urbano.

Además de los festejos, los visitantes pueden conocer la laguna La Rosita, recorrer espacios históricos y descubrir una localidad profundamente vinculada con el campo, el ferrocarril y la inmigración europea.

Gouin, el pueblo de los pastelitos y las casas centenarias

A pocos kilómetros de Carmen de Areco se encuentra Gouin, un pequeño pueblo rural que conserva antiguas viviendas, calles tranquilas y una estación ferroviaria inaugurada a comienzos del siglo XX.

La localidad celebrará sus Fiestas Patronales en honor a San Agustín, con una jornada que reunirá tradición religiosa, música, gastronomía y productores regionales.

La Fiesta Nacional del Pastel se celebra desde 1995 en el pueblo rural de Gouin Foto: Fiestas Nacionales

Gouin también es conocido por su Fiesta Nacional del Pastel, realizada desde 1995. Las recetas familiares y las pasteleras del pueblo permitieron que esta preparación criolla se transformara en uno de sus mayores atractivos turísticos.

Entre los lugares recomendados se encuentran la Capilla San Agustín, la plaza San Martín, la vieja estación y las pulperías rurales.

La Angelita cumple 100 años y celebra su herencia siria

Uno de los acontecimientos más importantes será el centenario de La Angelita, localidad del partido de General Arenales fundada el 29 de agosto de 1926.

El pueblo nació alrededor de una estación del antiguo Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Durante las primeras décadas del siglo XX recibió a familias procedentes de Siria y el Líbano, muchas de las cuales encontraron trabajo en el campo, el comercio y el sistema ferroviario.

La Angelita cumple 100 años y celebra su herencia siria Foto: Publeando

Con el paso del tiempo, La Angelita llegó a ser conocida como “La Pequeña Siria” y “la cuna de los gauchos musulmanes”. Su identidad permanece viva mediante la gastronomía, las reuniones comunitarias, las prácticas religiosas y las historias transmitidas por sus habitantes.

La celebración de sus 100 años representa una oportunidad especial para conocer uno de los pueblos culturalmente más singulares de la provincia.

Saldungaray, un pueblo serrano con obras monumentales

En la Comarca Turística de Sierra de la Ventana, Saldungaray festejará su 126° aniversario. La localidad fue fundada el 29 de agosto de 1900 por Pedro Saldungaray, un inmigrante vasco-francés cuyo apellido quedó unido para siempre al lugar.

El pueblito de nombre vasco-francés nacido en 1900 Foto: Instagram @saldungarayturismo

Su principal atractivo es el conjunto de obras realizadas por Francisco Salamone, el arquitecto que transformó distintos pueblos bonaerenses durante la década de 1930. El portal del cementerio es la construcción más impactante, con una escala monumental que sorprende entre las sierras y el paisaje rural.

También vale la pena conocer la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, el Fortín Pavón, la estación ferroviaria, las bodegas y las costas del río Sauce Grande.

López Lecube y la cabalgata hacia la “Catedral de la Soledad”

Desde Felipe Solá partirá una tradicional cabalgata hacia López Lecube, una pequeña localidad del partido de Puan. Allí se encuentra la iglesia Nuestra Señora del Carmen, inaugurada en 1913 y conocida como la “Catedral de la Soledad”.

El templo fue construido por Ramón López Lecube como resultado de una promesa religiosa. En su interior conserva mármoles de Carrara, vitrales europeos, altares ornamentados y bancos de madera, elementos que contrastan con el paisaje solitario que lo rodea.

Cada último domingo de agosto, visitantes, peregrinos y jinetes llegan hasta la iglesia para participar de una jornada de fe y tradición. La actividad también ayuda a reunir fondos destinados a la conservación del edificio.

Una escapada para descubrir otra cara de Buenos Aires

Castelli, Gouin, La Angelita, Saldungaray y López Lecube demuestran que no es necesario viajar demasiado lejos para encontrar lugares llenos de historias.

Antes de salir, se recomienda consultar los canales oficiales de cada municipio, confirmar los horarios y revisar el estado de los caminos rurales. Con el mate listo y ganas de caminar sin apuro, estos pueblos ofrecen una combinación irresistible de tradición, arquitectura, gastronomía y paisajes bonaerenses.