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El truco que pocos conocen para que tus plantas crezcan fuertes y libres de hongos en primavera

Este material cumple una doble función en jardinería: participa en procesos esenciales y puede actuar como tratamiento preventivo.

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El truco de jardinería para que tus plantas crezcan fuertes y libres de hongos.
El truco de jardinería para que tus plantas crezcan fuertes y libres de hongos. Foto: Freepik
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Con la llegada de la primavera, las plantas comienzan una etapa de crecimiento acelerado. Aparecen nuevos brotes, aumenta la floración y el jardín recupera su color. Pero también regresan algunas plagas y enfermedades. Frente a ese escenario, existe un aliado económico que muchos pasan por alto: el azufre.

El polvo de las barritas de azufre trituradas cumple una doble función en jardinería. Por un lado, participa en procesos esenciales como la formación de proteínas y clorofila. Por otro, puede actuar como tratamiento preventivo contra determinados hongos y ácaros.

El ingrediente que puede ayudar a proteger el jardín

El azufre es conocido principalmente por su acción frente al oídio, una enfermedad que deja una capa blanquecina sobre hojas y tallos. También puede emplearse contra otros problemas fúngicos y ciertos ácaros, aunque su eficacia depende del tipo de planta, la temperatura y el momento de aplicación.

El truco de jardinería para que tus plantas crezcan fuertes y libres de hongos. Foto: Freepik.

Además, se trata de un nutriente necesario para el desarrollo vegetal. Interviene en la producción de aminoácidos, proteínas, enzimas y clorofila, componentes fundamentales para que las plantas aprovechen la luz y formen tejidos nuevos. Sin embargo, aportar más cantidad de la necesaria no acelera automáticamente el crecimiento y puede alterar el equilibrio del suelo.

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Guía rápida para utilizarlo correctamente

Al triturar o reutilizar barritas de azufre, se pueden aprovechar sus propiedades de la siguiente forma segura:

  • Revisá las plantas: buscá manchas blancas, hojas amarillentas, deformaciones o pequeños ácaros antes de aplicar cualquier tratamiento.
  • Elegí un producto autorizado: utilizá únicamente azufre formulado para jardinería y respetá la dosis del envase.
  • Aplicalo en horas frescas: la mañana temprano o el atardecer son los momentos más adecuados.
  • Evitá los días calurosos: las temperaturas altas aumentan el riesgo de quemaduras en hojas y brotes.
  • No lo mezcles con aceites: combinar azufre con determinados aceites o aplicarlos con poca diferencia de tiempo puede causar fitotoxicidad.
  • Protegé ojos, piel y vías respiratorias: usá guantes y evitá inhalar el polvo durante la aplicación.
El efecto sirve más en primavera.
Moler las barritas de azufre puede ayudarte a tener un jardín radiante. Foto: Captura

El detalle que puede marcar la diferencia en primavera

El azufre funciona mejor como herramienta preventiva o ante los primeros síntomas de una enfermedad. No reemplaza el riego adecuado, la poda, una buena exposición solar ni el uso de un sustrato con correcto drenaje. Tampoco sirve para resolver todos los problemas del jardín.

La clave está en observar antes de actuar. Si las hojas presentan daños importantes, la planta continúa debilitándose o no es posible reconocer la plaga, lo más conveniente es consultar en un vivero o con un profesional. Bien utilizado, el azufre agrícola puede convertirse en ese pequeño truco de primavera que fortalece la rutina de cuidado sin recurrir a tratamientos innecesarios.

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