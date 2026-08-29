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Guía rápida: cómo hacer que la oreja de elefante se reproduzca fácil y rápido

No hace falta sembrar: con este paso a paso, podés obtener nuevas plantas a partir de los brotes que da la Alocasia.

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Paso a paso: cómo separar los hijuelos de la oreja de elefante.
Paso a paso: cómo separar los hijuelos de la oreja de elefante. Foto: Gemini
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La oreja de elefante, también conocida como Alocasia, es una de las plantas más elegidas para decorar interiores y patios por sus hojas grandes y su crecimiento vistoso. Lo mejor es que se puede reproducir en casa sin necesidad de semillas, simplemente aprovechando los pequeños brotes o hijuelos que aparecen alrededor de la planta principal.

Paso a paso: cómo separar los hijuelos de la oreja de elefante

El primer paso es identificar los hijuelos que ya tienen raíces propias y un punto de crecimiento definido. Si alguno está demasiado pequeño o apenas unido a la planta madre, conviene esperar a que crezca un poco más para evitar que se debilite o muera tras la separación.

Cuando el hijuelo está listo, se puede separar con las manos o, si está muy pegado, usar un cuchillo limpio y afilado. Es importante que cada división conserve raíces sanas y un brote para asegurar que pueda desarrollarse por sí sola.

Oreja de elefante; planta. Foto: Pinterest.

Cuidados después del trasplante y claves para que prenda rápido

Una vez separado, el hijuelo se planta en una maceta pequeña con sustrato fértil y bien drenado. Durante las primeras semanas, necesita humedad constante (sin encharcar) y un ambiente cálido, con luz indirecta para favorecer el crecimiento.

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La clave está en no apurarse: cuanto más grande y desarrollado esté el hijuelo, mejores serán las chances de que se adapte rápido y empiece a sacar hojas nuevas.

Con el tiempo, la nueva oreja de elefante crecerá como una planta independiente, mientras la madre sigue generando brotes para futuras multiplicaciones.

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