Caballito, el barrio que nació por una veleta y ahora se prepara para recibir una impactante feria de orquídeas

Vista panorámica de Caballito Foto: Instagram @caballitobarrio

Caballito volverá a estar en el centro de las miradas. El sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, el tradicional barrio porteño recibirá una nueva edición de la Feria de Orquídeas de Ogata Orchids, una propuesta ideal para amantes de las plantas, coleccionistas y personas que buscan una actividad diferente.

El encuentro se desarrollará de 10.30 a 18.30, en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en avenida Díaz Vélez 4880, frente al Parque Centenario. La entrada será libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán observar y adquirir una amplia variedad de orquídeas, además de recibir consejos especializados sobre su cuidado. Sin embargo, la feria también será una excelente oportunidad para recorrer uno de los barrios con mayor identidad de Buenos Aires.

La curiosa historia detrás del nombre Caballito

El nombre del barrio surgió a partir de una antigua pulpería relacionada con Nicolás Vila, ubicada en la zona de las actuales avenidas Rivadavia y Emilio Mitre.

En lo alto del comercio había una veleta de latón con forma de caballo, que rápidamente se convirtió en un punto de referencia para viajeros, comerciantes y vecinos. Con el tiempo, el lugar comenzó a ser conocido como la pulpería “del caballito”.

La expresión se hizo tan popular que terminó identificando a toda la zona. En la actualidad, una réplica de aquella histórica veleta puede verse en la Plaza Primera Junta, como recuerdo de los orígenes rurales del barrio.

Antes de transformarse en una de las zonas más pobladas de la Ciudad, Caballito estaba compuesto por chacras, hornos de ladrillos, cultivos, árboles frutales y grandes quintas. También era elegido por familias porteñas como lugar de descanso, debido a su tranquilidad y distancia del centro.

El ferrocarril que cambió para siempre al barrio

Uno de los momentos decisivos en la historia de Caballito ocurrió en 1857, cuando el Ferrocarril Oeste atravesó la zona. La estación adoptó el nombre que ya utilizaban los vecinos y favoreció la llegada de nuevos habitantes.

El tren impulsó la construcción de viviendas, el crecimiento de los comercios y la urbanización de los terrenos cercanos a la avenida Rivadavia.

Tranvía Histórico de Caballito. Foto: Turismo BA.

La identidad ferroviaria también quedó reflejada en el nacimiento de una de las instituciones más importantes del barrio. El 28 de julio de 1904, un grupo de 95 empleados del Ferrocarril Oeste fundó el Club Ferro Carril Oeste.

Con el paso de los años, Ferro se convirtió en un símbolo deportivo, cultural y social de Caballito, desarrollando una historia que excede ampliamente al fútbol.

Parque Centenario, el gran jardín de Caballito

La feria se realizará frente al Parque Centenario, uno de los espacios verdes más queridos por los porteños.

El parque fue pensado para conmemorar los cien años de la Revolución de Mayo. Su diseño y parquización estuvieron a cargo del reconocido paisajista francés Carlos Thays, responsable de numerosos espacios verdes de Buenos Aires.

Aunque estaba previsto que fuera inaugurado en 1910, las obras continuaron por etapas y finalizaron años después. Actualmente, sus aproximadamente 12 hectáreas funcionan como un verdadero pulmón verde dentro de la Ciudad.

El parque cuenta con una antigua arboleda, un lago, una isla biológica, sectores recreativos, espacios deportivos y un anfiteatro. También alberga árboles como tipas, araucarias, ceibos y palos borrachos, además de jardines con rosas, jazmines y prímulas.

La realización de una feria dedicada a las orquídeas encuentra así un escenario perfecto, rodeado de naturaleza y a pocos metros de uno de los paseos más emblemáticos de Caballito.

El Mercado del Progreso, una joya que continúa en funcionamiento

Otro lugar fundamental para comprender la historia del barrio es el Mercado del Progreso, inaugurado en 1889 sobre la avenida Rivadavia.

Durante sus primeros años fue un importante centro de abastecimiento para Caballito, Flores y Almagro. Allí se comercializaban carnes, pescados, frutas, verduras y otros productos esenciales.

Mercado del Progreso, Caballito. Foto: Instagram @miremospararriba

Su estructura metálica fue inspirada en los grandes mercados europeos y contó con sistemas de ventilación y circulación de agua considerados novedosos para la época.

El edificio atravesó diferentes reformas, pero conservó gran parte de su esencia. Incluso el escritor Roberto Arlt eligió el mercado como escenario de su novela El juguete rabioso. En 2001 fue declarado Lugar de Interés de la Ciudad.

Feria de Orquídeas en Caballito: todo lo que hay que saber

Uno de los principales atractivos del encuentro será la Clínica de Orquídeas, donde productores especializados responderán preguntas y ofrecerán recomendaciones personalizadas.

Quienes tengan plantas con hojas amarillas, raíces dañadas, falta de crecimiento o problemas de floración podrán encontrar orientación para intentar recuperarlas.

Orquídeas, flor. Foto: ChatGPT.

Además, se recibirán alimentos no perecederos destinados a una iniciativa solidaria.

Fecha: sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026.

Horario: de 10.30 a 18.30.

Dirección: avenida Díaz Vélez 4880, Caballito.

Lugar: Parroquia Santuario Nuestra Señora de los Dolores.

Referencia: frente al Parque Centenario.

Entrada: libre y gratuita.

Actividad especial: Clínica de Orquídeas.

Durante un fin de semana, Caballito volverá a unir naturaleza, historia y vida barrial. El rincón porteño que tomó su nombre de una pequeña veleta se llenará de colores y flores, ofreciendo la excusa perfecta para conocer orquídeas, pasear por Parque Centenario y descubrir algunos de los secretos mejor guardados de Buenos Aires.