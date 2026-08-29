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Atención ricoteros: llega al Konex el documental que revela la historia jamás contada antes de Gulp!

El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota vuelve a la Ciudad Cultural Konex con una nueva función. El documental rastrea los años menos conocidos del grupo liderado por el Indio Solari y Skay Beilinson, a través de testimonios, grabaciones inéditas y la historia que precedió al nacimiento de una de las bandas más influyentes del rock argentino.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El Indio Solari en La Esquina del Sol.
El Indio Solari en La Esquina del Sol. Foto: Instagram.
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Antes de llenar estadios, marcar a generaciones enteras y convertirse en una de las leyendas más grandes del rock nacional, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una experiencia artística tan caótica como fascinante. Esa historia anterior al fenómeno masivo vuelve a escena con una nueva proyección de “El alucinante viaje de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota” en la Ciudad Cultural Konex.

El largometraje, estrenado originalmente en 2014, propone un recorrido por los años fundacionales del grupo y reconstruye cómo se gestó el universo ricotero mucho antes de la publicación de Gulp!, el primer álbum de la banda, lanzado en 1985.

El documental que explora la prehistoria de Los Redondos

A lo largo de sus 100 minutos, la película se sumerge en los orígenes del proyecto que más tarde cambiaría para siempre la cultura rock argentina. La investigación realizada por el colectivo audiovisual Comando Luddista reúne testimonios de músicos, colaboradores y figuras cercanas al entorno que dio vida al fenómeno.

Los Redondos Foto: Archivo

Uno de los ejes centrales del relato está a cargo de Guillermo Beilinson, hermano de Skay, quien reconstruye los años en los que el futuro guitarrista de Los Redondos recorría Europa junto a su hermano antes de regresar a La Plata para dar forma a una idea que terminaría convirtiéndose en mito.

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El documental también recupera una valiosa colección de material de archivo inédito, entre ellos grabaciones de ensayos originales, imágenes de los primeros recitales, fotografías nunca difundidas y cortometrajes vinculados al grupo. Todo ello acompañado por una estética cercana al fanzine y a la contracultura que dominó aquellos años.

De los viajes psicodélicos a la presentación de Gulp!

La narración viaja desde fines de los años 60 hasta mediados de los 80, cuando Los Redondos presentaron Gulp! en Cemento. Ese período incluye la conformación del colectivo artístico, sus experiencias comunitarias, los recitales autogestionados y los primeros pasos de una propuesta que se movía por fuera de los circuitos tradicionales.

Lejos de enfocarse en la etapa más conocida de la banda, la película pone la lupa sobre los episodios menos documentados: los viajes, las influencias culturales, los personajes que rodeaban al grupo y los acontecimientos que dieron origen a una identidad única dentro de la música argentina.

Los Redonditos de Ricota - Conferencia
Los Redonditos de Ricota - Conferencia

Un film que sigue convocando a miles de ricoteros

Desde su estreno en el Cosquín Rock de 2014, el documental tuvo un recorrido singular. Además de funciones en salas de cine, fue proyectado en museos, clubes de barrio, escuelas y distintos espacios culturales de todo el país.

Según sus realizadores, más de 18.000 espectadores ya participaron de las diferentes exhibiciones del film, que a lo largo de los años se convirtió en una pieza de culto para los seguidores de la banda.

Entradas, precios y cómo llegar al Konex

La función se realizará en la Gran Sala del Konex, con sistema de butacas sin numerar por orden de llegada. Las entradas generales tienen un valor de $14.000 más cargo por servicio y pueden adquirirse a través de la web oficial del espacio.

Además, quienes compren con tarjetas Galicia Visa mediante MODO acceden a un 20% de ahorro en entradas, mientras que los integrantes de la Comunidad Konex cuentan con beneficios exclusivos para la compra online.

La Ciudad Cultural Konex está ubicada en el barrio de Abasto y puede accederse mediante múltiples líneas de colectivo, la Línea B del subte hasta estación Carlos Gardel, la Línea A hasta Plaza Miserere, la Línea H hasta Pueyrredón y el ferrocarril Sarmiento con parada en la estación Once.

Indio SolariMúsicaCABARedonditos de Ricota
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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