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Guía fácil y rápida: cómo hacer un tutor para el potus y qué cuidados necesita para que crezca con hojas grandes

Con un soporte vertical y algunos cuidados básicos, el potus puede crecer y desarrollarse mejor. Qué materiales usar y dónde ubicarlo.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Potus con tutor
Potus con tutor Foto: Pinterest
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El potus (Epipremnum aureum) suele ocupar estantes, bibliotecas y macetas colgantes gracias a sus tallos que caen y se extienden con facilidad. Sin embargo, esta no es la única forma de cultivarlo; si se le ofrece un soporte vertical, la planta comenzará a trepar y adoptará un crecimiento parecido al que tendría en ambiente natural, ya que es una trepadora por naturaleza.

Para que esto suceda, una de las claves está en utilizar un tutor que pueda conservar humedad. El musgo sphagnum y la fibra de coco son dos alternativas sencillas para cubrirlo y crear una superficie donde los tallos puedan sujetarse y, con el tiempo, desarrollar raíces aéreas.

Potus con tutor Foto: Pinterest

Paso a paso, cómo hacer un tutor casero para el potus

Para preparar un tutor no hace falta recurrir a materiales sofisticados. Se puede utilizar un palo firme, un tubo o una estructura vertical similar y cubrirla con fibra de coco o musgo sphagnum.

La idea es formar una columna que quede bien fijada dentro de la maceta y que tenga suficiente estabilidad para soportar el crecimiento de la planta. Una vez armado el soporte, los tallos principales se pueden acercar y sujetar con ataduras suaves.

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Es importante no apretar demasiado las ramas. El potus continuará creciendo y necesita espacio para engrosar sus tallos sin quedar estrangulado.

Potus con tutor Foto: Pinterest

¿Por qué el tutor ayuda al potus a desarrollar hojas más grandes?

En su hábitat natural, el potus no crece siempre necesariamente como una planta colgante, pero sí trepa sobre los árboles, las paredes y otras estructuras utilizando sus raíces aéreas para sujetarse. Por este motivo, al ofrecerle un soporte vertical, se intentará reproducir esta condición de crecimiento natural.

El tutor húmedo puede favorecer que las raíces aéreas entren en contacto con una superficie donde puedan desarrollarse. Esto le da a la planta un punto de apoyo y puede estimular un crecimiento más vigoroso.

Con buenas condiciones de luz, humedad, riego y nutrición, los ejemplares que trepan pueden producir hojas considerablemente mayores que las de un potus cultivado únicamente como colgante.

Cómo mantener húmedo el tutor del potus

La humedad es uno de los puntos importantes de este método. Si el tutor está cubierto con sphagnum o fibra de coco, conviene mantener el material ligeramente húmedo, sin convertirlo en una superficie empapada de manera permanente.

Potus con tutor Foto: Pinterest

Para hacerlo, se puede pulverizar agua sobre el tutor con regularidad. La frecuencia dependerá de la temperatura, la ventilación y la rapidez con la que se seque el material.

También es conveniente observar la planta y el propio soporte. Si la fibra está completamente seca, puede ser señal de que necesita recibir humedad nuevamente.

Dónde colocar el potus para que crezca con fuerza

La ubicación tiene un papel fundamental. El potus necesita mucha luz, pero preferentemente indirecta. Una buena alternativa es colocarlo cerca de una ventana luminosa, aproximadamente a menos de uno o dos metros, siempre que la radiación solar no llegue de manera intensa y directa sobre las hojas.

Una iluminación insuficiente puede hacer que los tallos se alarguen demasiado entre hoja y hoja y que el crecimiento sea más débil. Por el contrario, el sol directo y fuerte puede provocar manchas, quemaduras o amarillamiento en el follaje.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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