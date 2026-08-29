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Nokia presentó su nuevo teléfono retro con funciones poco habituales y un detalle que lo destaca

Se trata del nuevo modelo 300 Charge, que vuelve a los 90 pero con detalles muy buscados por los usuarios. Conocelo en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Nokia 300 Charge.
Nokia 300 Charge. Foto: NOKIA
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Nokia presentó su nuevo modelo 300 Charge, un teléfono básico que incorpora algunas funciones poco habituales pero muy buscadas por los usuarios.

Además, cuenta con dos detalles que lo destacan por el sobre el resto: permite utilizar su batería para cargar otros dispositivos y suma una linterna LED de alta potencia.

Con su batería de 3700 mAh, Nokia informó que permite hasta 37 horas de conversación y más de 40 días en modo de espera.

Nokia 300 Charge.
Nokia 300 Charge. Foto: NOKIA

Otras características de lo nuevo de Nokia

El equipo mide 136,55 milímetros de largo, 55 milímetros de ancho y 14,94 milímetros de grosor. Su peso alcanza los 138 gramos. Cuenta con una pantalla QVGA de 2,4 pulgadas y una cámara trasera con resolución QVGA.

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Cuenta con un procesador Unisoc SC6531E, 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento. Además, incorpora una ranura microSD que permite ampliar la capacidad hasta 32 GB.

Otro de los puntos que los usuarios destacan es el conector para auriculares con cable, con el que se podría escuchar la radio pero no así servicios como Spotify.

Nokia 300 Charge.
Nokia 300 Charge. Foto: NOKIA

El Nokia 300 Charge aparece en los colores verde y arena, mientras que el sitio de HMD Global también muestra una versión negra.

Hasta el momento, se desconoce su precio internacional. En Filipinas cuesta 1990 pesos, unos 32 dólares estadounidenses según la conversión indicada en la fuente.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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