Cómo preparar el limonero en agosto para que tenga limones muy amarillos a partir del 21 de septiembre. Foto: Gemini

El cierre del invierno marca un momento fundamental para quienes buscan que su limonero luzca cargado de frutos bien amarillos cuando llegue la primavera. Con algunos cuidados puntuales en agosto, el árbol puede llegar fortalecido al 21 de septiembre y encarar la nueva temporada con brotes y limones de mejor calidad.

Riego, poda y exposición solar: los puntos clave antes de la primavera

Durante los meses fríos, el limonero requiere menos agua que en verano. Por eso, es importante controlar el riego y evitar el exceso de humedad, siempre asegurando que el suelo tenga buen drenaje.

La poda también juega un rol central: conviene revisar la copa y retirar solo las ramas secas, dañadas o enfermas. Una poda excesiva puede ser contraproducente, ya que elimina hojas y ramas productivas.

Un error frecuente es pensar que cuanto más se poda, más limones dará el árbol. Foto: Gemini

Otro aspecto fundamental es la exposición al sol. El limonero necesita mucha luz para crecer y producir frutos, así que lo ideal es ubicarlo en el lugar más soleado posible.

Cómo preparar el suelo y fertilizar para potenciar la producción

Con la llegada de la primavera, el árbol entra en una etapa de mayor actividad. Por eso, agosto es el momento ideal para revisar el estado del suelo y, si es necesario, incorporar materia orgánica o compost bien descompuesto.

La fertilización debe acompañar el inicio del crecimiento. Los cítricos necesitan nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, además de micronutrientes. Lo recomendable es usar un fertilizante específico para cítricos y respetar las indicaciones del envase.

Qué esperar de los limones y cómo lograr frutos más amarillos

No todos los limones maduran al mismo tiempo ni se ponen amarillos de golpe: la variedad y las condiciones ambientales influyen en el color y la maduración.

Más allá de buscar un truco para cambiar el color de los frutos de un día para otro, la clave está en llegar a la primavera con un limonero sano, bien nutrido, con buen drenaje y mucha luz solar.