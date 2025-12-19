Impacto en el Ejército Argentino: hallaron sin vida a otro soldado y se investigan las causas del trágico hecho

El soldado voluntario prestaba servicio en Guarnición Ejército Mendoza, fue encontrado muerto en su casa y se suma a la seguidilla de fallecimientos de oficiales de las Fuerzas Armadas.

Se investigan las causas del hecho para ver qué ocurrió. Foto: La Unión Digital

Otro trágico hecho conmocionó al Ejército Argentino: encontraron sin vida a otro soldado en su casa. El hallazgo del cuerpo fue durante el jueves 18 de diciembre y tanto la Policía Científica como la Oficina Fiscal de Las Heras quedaron a cargo de la investigación para esclarecer lo sucedido.

El soldado voluntario pertenecía a Guarnición Ejército Mendoza. Según informaron medios de la zona, el episodio ocurrió alrededor de las 17.30, cuando familiares del joven encontraron su cuerpo sin vida en el interior de su domicilio y dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

A partir de la denuncia, acudieron al lugar peritos de la Policía Científica y personal de la Oficina Fiscal N°1. De acuerdo con las primeras actuaciones en la escena realizadas bajo la supervisión de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, no se hallaron indicios que permitan presumir la participación de terceros.

En ese contexto, la principal línea de investigación se orienta a un suicidio, aunque las tareas periciales continúan para establecer con exactitud las circunstancias del fallecimiento. Como consecuencia de esta situación, el Ejército Argentino emitió un comunicado oficial en el que expresó su hondo pesar por la muerte del soldado y manifestó su acompañamiento a la familia en este momento de dolor.

“Las autoridades del elemento donde el soldado cumplía funciones están a disposición para colaborar con todo lo que requieran las autoridades judiciales intervinientes”, indicaron. El episodio se produjo en un momento especialmente sensible para el Ejército Argentino, ya que ocurrió pocos días después del suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos y del fallecimiento de un suboficial del Ejército Argentino, encontrado sin vida en un cuartel de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.

Hallaron a un soldado sin vida. Foto: Corrientes Hoy

La sucesión de estos hechos trágicos, con tres muertes registradas en un lapso de cuatro días, provocó preocupación y un fuerte impacto emocional dentro del ámbito militar. Carlos Alberto Presti, el nuevo ministro de Defensa, se había expresado sobre estos hechos previo al fallecimiento del soldado en Mendoza. “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”, se lamentó.

Javier Milei habló sobre las muertes de los soldados en los últimos días: “Merecen nuestra eterna gratitud”

Javier Milei rindió homenaje este jueves a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos el soldado Rodrigo Gómez, que fue encontrado sin vida el martes último en la Quinta de Olivos.

“Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana”, dijo Milei al encabezar en el Colegio Militar el acto de entrega de sables y medallas 2025.

El presidente Javier Milei encabezó la tradicional ceremonia de egreso de las Fuerzas Armadas. Foto: Presidencia

El mandatario planteó que cada uno de los soldados “desde su lugar sirvieron a la Nación y a todos los argentinos, y por eso merecen nuestra eterna gratitud. Mi equipo y yo estamos a disposición de lo que necesiten las familias”, amplió.