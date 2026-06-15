Caso Agostina Vega: por qué continúa en suspenso la asunción del fiscal que liberó a Barrelier

Fiscal Iván Rodríguez. Foto: Foto: Agencia NA (redes)

El fiscal Iván Rodríguez, apuntado por ser quien en mayo de 2025 liberó a Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, no puede asumir su nuevo cargo debido a que todavía se analiza si será llevado a jury por mal desempeño.

El 30 de diciembre de 2025, meses antes del crimen de la adolescente, Rodríguez había sido designado por la Legislatura de Córdoba como Procurador Penitenciario Adjunto e iba a asumir su cargo a comienzos de junio.

El cuerpo de Agostina Vega fue hallado en un descampado. Foto: redes sociales.

El fiscal que liberó al femicida de Agostina no pudo asumir su nuevo cargo

Aun así, luego de que se conozca que el fiscal fue quien liberó a Barrelier bajo fianza en mayo de 2025 en la causa por privación ilegítima de la libertad, se determinó que la ceremonia de designación quedé paralizada hasta saber si la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba avanza en el jury.

En dicho caso, el empleado municipal estuvo detenido casi 20 días, hasta que pagó una fianza que le permitió su libertad. No fue el único beneficio que tuvo, si no que también se suma la acusación de la víctima, quien manifestó de manera pública que en un año la causa no tuvo avances.

Legisladores opositores de Córdoba confirmaron en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que se presentó un pedido de jury contra los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón por negligencia grave, mal desempeño y morosidad.

Ahora, a poco de que se cumpla un mes del crimen que estremece la provincia, ya son tres los pedidos formales presentados para que ambos fiscales sean juzgados.

Cómo sigue la causa por el crimen de Agostina Vega

La defensa de Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el caso de Agostina Vega, rechazó cualquier vínculo de su cliente con el crimen y cuestionó una de las pruebas que podría resultar clave para el expediente.

Fassetta permanece detenido acusado de encubrimiento agravado, mientras la fiscalía sostiene que habría tenido algún tipo de participación posterior al asesinato de la adolescente de 14 años.

El principal acusado en la causa es Claudio Gabriel Barrelier, señalado por los investigadores como autor del femicidio. Según la hipótesis judicial, el hombre no habría actuado solo y distintas personas habrían colaborado en maniobras posteriores vinculadas al ocultamiento de pruebas y traslado del cuerpo. En ese contexto, también fue detenida Soledad Andreani, expareja de Barrelier, acusada del mismo delito que Fassetta.

Claudio Barrelier, el acusado por el asesinato de la adolescente Agostina Vega. Foto: NA/redes

“Es imposible”: el abogado de Fassetta puso en duda una prueba clave

El abogado defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, negó tajantemente que su cliente haya participado del hecho. El letrado cuestionó especialmente la posibilidad de que existan rastros genéticos de Fassetta en el cuerpo de la víctima.

“Es imposible que haya ADN de Fassetta debajo de las uñas de esa nena”, sostuvo en declaraciones al medio TN al referirse a los estudios periciales realizados sobre muestras obtenidas durante la autopsia.

La defensa también intentó respaldar la versión de su cliente con detalles sobre sus movimientos durante la noche en la que habría ocurrido el crimen. Según explicó Medina Allende, Fassetta se encontraba trabajando desde las 21 horas y recién regresó a la vivienda donde residía temporalmente durante la mañana del día siguiente, por lo que añadió: “No tiene relación alguna con lo ocurrido”.

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto de Córdoba.

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.