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Buscan a cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

La embarcación deportiva partió desde la costanera de Hudson y no regresó a puerto. Por su parte, los familiares intentaron comunicarse con los tripulantes a través de la radiofrecuencia VHF y no obtuvieron respuestas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Buscan a 5 pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata.
Buscan a 5 pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata. Foto: NA/redes sociales
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Personal de Prefectura inició una búsqueda de emergencia de cinco pescadores que se encuentran desaparecidos desde la madrugada del domingo luego de navegar a bordo de una lancha en el Río de la Plata.

Según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la embarcación deportiva partió desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires, y no regresó a puerto.

Los implicados pretendían llevar a cabo una pesca deportiva de pejerrey, pero, al caer la noche, no volvieron al lugar donde dejaron estacionados sus vehículos.

Buscan a 5 pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata. Video: NA

Ante este escenario, Prefectura desplegó un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

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Por su parte, los familiares intentaron comunicarse con los tripulantes a través de la radiofrecuencia VHF y no obtuvieron respuestas. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, caratuló el caso como averiguación de paradero.

Quiénes son los pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

La lancha, denominada “Chamigo-Ho”, contaba con chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF, al tiempo que todos los tripulantes llevaban teléfonos celulares.

Quien radicó la denuncia fue Ricardo Damián Koch, de 48 años, que identificó a dos de sus hermanos que se extraviaron en altamar:

  • Carlos Kovach (60): de tez blanca, con una estatura de 1,89 metros, posee contextura delgada, es semicalvo, con barba candado, ojos marrones, sin tatuajes ni piercings visibles,
  • Claudio Kovach (50): tez blanca, mide 1,79 metros, delgado, con barba y posee un tatuaje de un águila en un hombro y un tigre en el otro.

En tanto, el conductor de la embarcación se llama Alejandro Boscardin, de 28 años, mientras que los otros dos tripulantes no lograron ser identificados.

DesaparecidoRío de la PlataBúsqueda
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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