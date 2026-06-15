Buscan a cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

Buscan a 5 pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata. Foto: NA/redes sociales

Personal de Prefectura inició una búsqueda de emergencia de cinco pescadores que se encuentran desaparecidos desde la madrugada del domingo luego de navegar a bordo de una lancha en el Río de la Plata.

Según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, la embarcación deportiva partió desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires, y no regresó a puerto.

Los implicados pretendían llevar a cabo una pesca deportiva de pejerrey, pero, al caer la noche, no volvieron al lugar donde dejaron estacionados sus vehículos.

Buscan a 5 pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata. Video: NA

Ante este escenario, Prefectura desplegó un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Por su parte, los familiares intentaron comunicarse con los tripulantes a través de la radiofrecuencia VHF y no obtuvieron respuestas. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, caratuló el caso como averiguación de paradero.

Quiénes son los pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

La lancha, denominada “Chamigo-Ho”, contaba con chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF, al tiempo que todos los tripulantes llevaban teléfonos celulares.

Quien radicó la denuncia fue Ricardo Damián Koch, de 48 años, que identificó a dos de sus hermanos que se extraviaron en altamar:

Carlos Kovach (60): de tez blanca, con una estatura de 1,89 metros, posee contextura delgada, es semicalvo, con barba candado, ojos marrones, sin tatuajes ni piercings visibles,

Claudio Kovach (50): tez blanca, mide 1,79 metros, delgado, con barba y posee un tatuaje de un águila en un hombro y un tigre en el otro.

En tanto, el conductor de la embarcación se llama Alejandro Boscardin, de 28 años, mientras que los otros dos tripulantes no lograron ser identificados.