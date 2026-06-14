Cuatro allanamientos simultáneos, 3 detenidos, secuestro de drogas, dólares y elementos de comercialización en un operativo conjunto en Lanús

Operativo conjunto en Lanús. Foto: Captura

El miércoles 11 de junio, fuerzas policiales y organismos municipales del partido de Lanús llevaron adelante de manera coordinada dos operativos de allanamiento en diferentes puntos del distrito que arrojaron un balance contundente: cuatro domicilios allanados, tres personas detenidas y el secuestro de cocaína, paco, marihuana, dinero en efectivo en dólares y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

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En el marco de la causa IPP N° 20-01-019602-25/00, con intervención de la UFI N° 5 y del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ª de Lanús ejecutó dos órdenes de allanamiento con el apoyo del Servicio de Calle de la Estación de Policía de Seguridad Departamental Lanús, los grupos GAD Lomas-Ezeiza, el Grupo de Caballería de Avellaneda y Glew, y personal de la Superintendencia de Cuerpo y de la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales.

Cuatro allanamientos simultáneos en Lanús.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en Murguiondo al 2900, donde se incautaron 105 dosis de clorhidrato de cocaína con un pesaje de 43,6 gramos, listas para su comercialización. En ese domicilio fue aprehendida una mujer de 37 años. El segundo allanamiento se realizó en Osorio y 25 de Mayo, y permitió secuestrar 87 envoltorios de paco con un pesaje de 48,6 gramos, tres teléfonos celulares, una balanza, recortes de nylon, una tarjeta de memoria y la suma de 2.100 dólares en efectivo. En ese lugar fue detenida otra mujer, en este caso de 41 años.

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En forma paralela, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Avellaneda-Lanús, junto a la Comisaría 5ª, la Estación de Policía de Seguridad Departamental Lanús, el Comando Patrullas Lanús y la Secretaría de Seguridad del Municipio de Lanús, ejecutó otros dos allanamientos en la localidad de Villa Diamante, en el marco de las causas N° 20-01-030240-25/00 y 20-01-002891-26/00, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3, del Dr. Arabito, y del Juzgado de Garantías N° 2, de la Dra. Estela del Carmen Mollo, respectivamente.

Los domicilios investigados, ubicados en Viamonte al 3300 y Emilio Castro al 3300 —en la zona delimitada por las calles Coronel Molinedo, Coronel Murguiondo e Itapiru—, habían sido reportados a través de la línea 911. A partir de esas alertas, los investigadores iniciaron un trabajo de inteligencia criminal que incluyó seguimientos, vigilancias estáticas y dinámicas, y filmación sistemática de los movimientos en los domicilios.

Operativo conjunto en Lanús. Foto: Captura

Los procedimientos arrojaron resultado positivo: se secuestraron dosis de clorhidrato de cocaína, marihuana en distintas presentaciones —picadura y plantas—, dinero en efectivo y un teléfono celular. Un hombre fue aprehendido e imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Resultó determinante la colaboración de la Secretaría de Seguridad municipal, cuya red de cámaras fijas y domos de videovigilancia facilitó las tareas de seguimiento e inteligencia, permitiendo acortar los tiempos de la investigación y dar una respuesta concreta a los reclamos de los vecinos.

Los cuatro procedimientos fueron el resultado de la articulación entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial y el Municipio de Lanús, en el marco de una política de seguridad que combina tecnología de monitoreo, trabajo de inteligencia y acción coordinada entre organismos para dar respuesta efectiva a los pedidos de los vecinos del distrito.